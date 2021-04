Offensief van Iheanacho komt te laat, West Ham zet CL-ambitie in de verf

De aansluitingstreffer is een feit. Albrighton zet nu wel voor. Diop kan de bal niet wegwerken. Iheanacho profiteert en knalt de bal in doel

Fabianski en Dawson beelden even een vleeshoopje uit. Dawsen laat de bal lopen omdat zijn doelman roept. Fabianski grijpt de bal, maar komt neer op zijn ploegmakker. Het duo blijft even breedlachend liggen.

82'

tweede helft, minuut 82. West Ham komt er niet meer uit. Het is pompen of verzuipen voor Lingard en co. Er hangt een doelpunt van Leicester in de lucht. .