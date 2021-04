Tottenham laat na om over Chelsea de top 4 binnen te springen

Het leek weer het middagje te worden van Harry Kane, die met 2 doelpunten voor de rust zijn seizoenstotaal op 19 bracht. Kane leidt zo niet alleen in het klassement van de assists, maar ook in het topschuttersklassement.

Uiteindelijk was het Joe Willock die de schijnwerpers van Kane kon afsnoepen. De huurling van Arsenal viel in de 79e minuut in en maakte 6 minuten later gelijk, van dichtbij tegen de lat.

Tottenham doet zo een slechte zaak met het oog op de CL-tickets. Met een zege was het over Chelsea naar de 4e plaats gesprongen. Nu blijft het naast Liverpool en West Ham United staan, waarbij die laatste club nog een match op overschot heeft.