Uitblinker Bale dirigeert Tottenham naar ruime overwinning

De komst van laagvlieger Burnley, de nummer 15 in de Premier League, was voor Tottenham een ideale gelegenheid om af te rekenen met de povere resultaten van de laatste weken.

Volgens de Engelse pers was de positie van Spurs-coach José Mourinho in gevaar, maar op het veld kreeg de Portugees alvast de steun van zijn spelers. Een gretig Tottenham klom al na twee minuten op voorsprong dankzij uitblinker Bale, die een knappe assist van Son verzilverde.

Bij de 2-0 van Kane kroop Bale in de rol van aangever. Met een fantastische lange bal stuurde hij zijn spitsbroeder in het straatje en Kane faalde niet oog in oog met Burnley-doelman Pope.

Burnley hing dan al in de touwen en incasseerde nog voor de rust een derde doelpunt. Lucas Moura was bij de pinken na een corner van Reguilon.

Met de 3-0 op het scorebord konden de Spurs hun krachten wat sparen in de 2e helft, al gold dat niet Bale. De bedrijvige Welshman mikte nog voor het uur de 4-0 binnen met een heerlijke pegel, meteen de eindstand.

Het is voor Tottenham de tweede 4-0 op een rij, nadat het eerder deze week ook al met die cijfers gewonnen had in het Europa League-duel tegen Wolfsberger.