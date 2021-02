Zeven dolle minuten doen Liverpool de das om bij Leicester City

Liverpool trok meteen ten aanval, Leicester-doelman Schmeichel smoorde kansen van Salah en Firmino in de kiem. Youri Tielemans en co lagen onder, maar voor de rust was het wel Leicester dat het dichtst bij een goal toen Vardy de lat trof.

Ook in het tweede bedrijf hield Liverpool de teugels in handen. Ook Alexander-Arnold testte de kwaliteit van het doelhout en even later kon Salah eindelijk de ban breken. Na een lepe assist van Firmino zette de Egyptenaar de 0-1 op het bord.

Toch liep het in het slot nog helemaal mis voor de bezoekers, want op amper 7 minuten tijd keerde de situatie nog helemaal om. Maddison verzilverde een vrije trap en Vardy strafte een mislukte tussenkomst van Liverpool-keeper Alisson af. Barnes strooide nog wat meer zout in de wonde met de 3-1.