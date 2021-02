VIDEO: Arsenal betaalt een prijs voor twee rode kaarten tegen Wolverhampton

Arsenal vecht al een tijdje tegen zichzelf en de 0-1 was een mooie illustratie van hoe de club maar niet helemaal op het juiste pad geraakt.



Een cocktail van doorzettingsvermogen, techniek en geluk leverde na een halfuur het openingsdoelpunt van Pépé op.

Zoals wel vaker voegde Arsenal daarna enkele hoofdstukken toe aan zijn blunderboek.

Luiz was in de extra tijd van de eerste helft de schlemiel met een rode kaart, Neves benutte de strafschop.

Een streep van Moutinho meteen na de pauze zette Arsenal met de rug tegen de muur en 20 minuten voor tijd werd de situatie helemaal uitzichtloos.

Doelman Leno wilde de Oscar van kluns ontvangen en sloeg domweg met zijn hand naar de bal buiten de zestien.

Na die tweede rode kaart lag de eindstand vast, zo zag ook invaller Dendoncker.

In de stand overleeft Arsenal voorlopig nog net in de linkerhelft, Wolverhampton kampeert in de grijze zone.