Leicester City knoopt na een 1 op 6 weer aan met de zege

Door een gelijkspel tegen Everton en een nederlaag tegen Leeds dreigde Leicester City net als vorig seizoen weer uit de top 4 te glijden in het tweede deel van het seizoen.

Maar tegen Fulham kon het, zelfs zonder Vardy, de kentering weer inzetten. Er viel ook helemaal niets af te dingen op de zege van Leicester, want het scoorde niet alleen 2 keer voor de rust, maar zag ook nog 2 goals afgekeurd worden.

Het weerwerk van Fulham was bedroevend. In de 2e helft hoefde het voor Leicester niet meer zo nodig, maar zelfs dan kon de thuisploeg amper dreigen. Even leek Fulham te herleven dit seizoen, maar nu stevent het weer ongenadig af op de degradatie.