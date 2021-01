Crystal Palace maakt einde aan (korte) zegereeks van Arsenal

Arsenal en coach Mikel Arteta gingen tegen Crystal Palace op zoek naar hun vierde zege op een rij in de Premier League, maar de bezoekers hadden geen zin om mee te werken.

In de eerste helft waren de beste kansen voor Crystal Palace. Christian Benteke schoot van dichtbij over, James Tomkins raakte de lat met zijn kopbal en Arsenal-keeper Bernd Leno had een uitstekende redding in huis op een kopbal van - alweer - Benteke.

Onze landgenoot speelde prima voor de rust, maar zakte samen met zijn ploegmaats na de rust weg. Arsenal eiste de bal op, maar miste creativiteit en precisie om de defensie van Crystal Palace te ontwrichten. Met 0-0 blijven beide teams hangen in de middenmoot.

Bij Crystal Palace werd Benteke in de 81e minuut naar de kant gehaald, Michy Batshuayi bleef de hele wedstrijd aan de bank gekluisterd.