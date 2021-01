Manchester United hijst zich naast leider Liverpool na felbevochten zege

Beide teams hadden het duidelijk rustig gehouden op oudejaarsavond, want ze vlogen er van bij de start meteen vol in. In een aantrekkelijke eerste helft met wisselende kansen brak de thuisploeg enkele minuten voor de rust de ban. Martial was het eindstation van een fraaie aanval en kopte de 1-0 binnen.

Na de thee ging Aston Villa nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker. United-keeper De Gea bood uitstekend weerwerk, maar moest zich iets voor het uur toch gewonnen geven op een schot van Traoré.

Lang stond de 1-1 evenwel niet op het bord. De VAR bevestigde een overtreding op Pogba in de zestien en Bruno Fernandes faalde niet vanaf de stip. Ook in het laatste halfuur bleef het een boeiend kijkstuk. Beide teams hadden nog kansen op een doelpunt, maar het bleef bij 2-1.