Tielemans en Praet grijpen de macht in Premier League na zege tegen Dendoncker

Het zit erop! Leicester City wint en grijpt de macht in de Premier League. Vardy is de enige man op het scorebord, Wolverhampton kwam amper in het stuk voor.

89'

tweede helft, minuut 89. De tijd dringt. Het einde van de wedstrijd is in zicht en de aanvalslust bij Wolverhampton is al een tijdje weer gaan liggen. Gebeurt er nog iets in de slotminuten? .