Bruno Fernandes dirigeert Manchester United naar winst op Everton

De Engelse pers had de druk op Manchester United-coach Ole Gunnar Solskjær weer wat opgevoerd na de Europese nederlaag tegen Basaksehir, maar de Noor zag hoe zijn team het niet onaardig deed op bezoek bij Everton.

De thuisploeg had na een prima seizoensbegin zijn laatste twee duels verloren en overtuigde ook tegen United niet, al kwam ze wel op voorsprong dankzij Bernard. De Braziliaan nam De Gea te grazen met een schot in de korte hoek.

De bezoekers zetten de scheve situatie snel recht dankzij uitblinker Fernandes. De Portugees kopte eerste de gelijkmaker op het bord en zag even later ook hoe zijn voorzet alles en iedereen verraste en in doel plofte.

Ook in de 2e helft had United de controle, al was het wel lang wachten op de bevrijdende 1-3. Die viel pas diep in de extra tijd, toen invaller Cavani op de counter en na een assist van Bruno Fernandes - weer hij - kon scoren.