Dirigent Hakim Ziyech laat Chelsea ook swingen tegen Sheffield United

Chelsea haalt vroege achterstand makkelijk op

Chelsea tastte in de zomer diep in de geldbuidel om onder meer Hakim Ziyech, Kai Havertz, Ben Chilwell en Timo Werner aan te trekken. Dat leverde aanvankelijk niet het gewenste resultaat op, maar daar lijkt verandering in te komen.

Tegen Sheffield kwam Chelsea vroeg op achterstand, de eerste tegengoal in de Premier League voor Chelsea-doelman Edouard Mendy, maar dat deerde de jongens van Frank Lampard niet.

Hakim Ziyech heerste op het middenveld en strooide met heerlijke passes. Daarvan profiteerden Chilwell en Thiago Silva (met zijn eerste goal in het shirt van Chelsea). Daarvoor had Tammy Abraham al voor de gelijkmaker gezorgd.

Werner liet op aangeven van Ziyech eerst de 4-1 nog liggen, maar hij maakte dat even later wel goed met de 4-1. Chelsea heeft nu een reeks van 4 zeges op een rij in alle competities.