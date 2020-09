Fluks Leicester City verkoopt Manchester City een ferme oplawaai

Manchester City miste een handvol geblesseerden, maar na de vroege 1-0 van Mahrez - heerlijk doelpunt - leek er geen vuiltje aan de lucht voor de thuisploeg. Onder meer Sterling en De Bruyne morsten vervolgens met de kansen en dat kwam Man.City duur te staan in de eindafrekening.

Het was goaltjesdief Jamie Vardy die voor een totale ommekeer zorgde met 3 doelpunten: 2 vanaf de stip en tussendoor nog eentje op aangeven van Timothy Castagne.

En het ging van kwaad naar erger voor de thuisploeg, want Maddison borstelde erg fraai de 1-4 op het scorebord. Aké milderde nog even met een rake kopbal, maar in de slotfase strooide Tielemans met de 3e rake penalty nog wat meer zout in de wonde.