Fernandes schenkt United de 3 punten na affluiten, Trossard raakt 3x het doelkader

Trossard laat zich zien

Manchester United, met aanwinst Donny van de Beek op de bank, onderging het spel in de eerste helft. Brighton was baas en via Leandro Trossard kwam het twee keer dreigen in de beginfase.

De Rode Duivel haalde telkens uit vanaf dezelfde plaats: twee keer spatte het leer uiteen op het doelkader. Niet veel later kopte ploegmaat Adam Webster op de lat.

Vijf minuten voor de rust kreeg de thuisploeg dan toch waar het recht op had. Neal Maupay benutte een strafschop à la Panenka.

Nog voor de rust was alles te herdoen na een owngoal van Lewis Dunk.