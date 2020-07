Giroud houdt Chelsea op Champions League-koers met rake kopbal

Leicester City en Manchester United hijgen in de nek van Chelsea, winnen was dus de boodschap tegen het al veroordeelde Norwich. Maar die druk bleek Chelsea ietwat te verlammen, want het spel was ondermaats. Dat zag ook aanwinst Hakim Ziyech in de tribunes.

Pas diep in de extra tijd van de 1e helft kon een zoekend Chelsea afstand nemen van de bezoekers. Olivier Giroud brak de ban met een rake kopbal, na een voorzet van Pulisic.

Na de rust hield de thuisploeg vast aan die krappe bonus, waardoor de kloof met Leicester en Man.United weer 4 punten bedraagt. Beide achtervolgers komen donderdag nog in actie. Overigens staat op de slotspeeldag ook nog Leicester-Manchester United op het programma.