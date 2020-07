Liverpool kan voor het eerst dit seizoen thuis niet winnen en mist record

Lang leek er geen vuiltje aan de lucht voor Liverpool: Andrew Robertson had met een knappe overhoekse kopbal de score geopend en enkel door de reddingen van Burnley-doelman Pope stond het maar 1-0 bij de pauze.

Firmino trapte net na de rust ook nog eens op de paal en toen kwam minuut 69. Burnley kwam zowaar tot in de zestien van Liverpool en Rodriguez werkte af met een schot in de hoek: 1-1.

De tegengoal nam alle wind uit de zeilen bij Liverpool en Burnley kwam in de slotfase zelfs nog dicht bij de zege, maar de poging van Johann Berg Gudmundsson strandde op de lat.

Liverpool zal dus niet de eerste ploeg in de Premier League worden die al zijn thuiswedstrijden in 1 seizoen kan winnen. Sunderland deed dat wel in de Engelse hoogste klasse in 1891-1892. Liverpool moet nu zijn laatste 3 wedstrijden winnen om beter te doen dan het puntenrecord van Manchester City uit 2017-2018: 100 punten. Liverpool telt nu 92 punten.