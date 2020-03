VIDEO: Misser Pepe Reina lanceert Leicester City weer

Leicester City had meer dan een maand niet meer gewonnen in de competitie. Aston Villa hielp het team weer op de rails. En Pepe Reina in het bijzonder.

Net voor de rust kwam de ervaren goalie te ver uit zijn doel. Barnes profiteerde en werkte het openingsdoelpunt binnen.

In de tweede helft kwam Vardy Iheanacho vervangen. Een prima zet. Voor het eerst sinds 21 december scoorde de aanvaller weer, twee keer zelfs: eerst met een penalty, daarna met een trap in de korte hoek.

Barnes zette de kroon op het werk met de 4-0 en nam op die manier revanche voor de uitschakeling in de League Cup. In de halve finales was Aston Villa nog te sterk voor Leicester (2-1).