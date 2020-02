Bruno Fernandes lost problemen van Manchester United niet meteen op

Manchester United betaalde deze week rond de 55 miljoen euro voor Bruno Fernandes en de Portugese aanvallende middenvelder werd meteen in de basis gedropt door Man.United-coach Solskjær.

Fernandes drukte al een beetje zijn stempel. Hij trapte een schietkans recht op zijn landgenoot Rui Patricio en na de rust zette hij de doelman van Wolverhampton aan het werk op een vrije trap.

Wolverhampton, waar Dendoncker pas in de slotminuut mocht invallen, liet kansen liggen op de tegenaanval en het was de thuisploeg die in de extra tijd nog dicht bij de zege kwam. Maar Diogo Dalot kon zijn kopbal op voorzet van Wan-Bissaka niet binnen het kader mikken. Manchester United kon al drie speeldagen op rij niet winnen in de Premier League.