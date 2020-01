Aston Villa geeft Leicester geen vrije baan naar finale League Cup

Gisteren versierde City een gouden uitgangspositie door stadsrivaal United een dreun te verkopen in de heenmatch van de halve finales.

Leicester droomde thuis tegen Aston Villa van hetzelfde scenario. Met Youri Tielemans en Dennis Praet aan de aftrap zou Leicester uiteindelijk 70 procent van het balbezit opeisen.

Maar tegen de goed georganiseerde defensie van Aston Villa vond de nummer 2 uit de Premier Leage nauwelijks gaatjes.

Aan de overkant was het wel prijs voor Aston Villa. Guilbert tikte een fraaie voorzet van El Ghazi binnen. Leicester sloeg in paniek.

Maar in de 2e helft voerde Leicester de druk op. Invaller Iheanacho knalde een kwartier voor tijd de gelijkmaker binnen. De assist kwam van de voet van Vardy.

Belangrijk om te weten: de uitdoelpunten-regel is niet van tel in de halve finales van de League Cup. De terugmatch op 28 januari in Villa Park zal beslissend zijn.