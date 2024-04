Bayern München gaat opnieuw onderuit en mag titel vergeten

Titelverdediger FC Bayern München heeft opnieuw een nederlaag geleden in de Bundesliga. Na de nederlaag in de klassieker tegen Dortmund (0-2) verloor het nu bij middenmoter Heidenheim.

Het zag er nochtans goed uit bij de rust. Kane en Gnabry hadden twee doelpunten in mekaar gedraaid voor Bayern.

Na de pauze knokte Heidenheim zich in een dikke minuut langszij. In de slotfase barstte het feest helemaal los toen Tim Kleindienst (ex-KAA Gent) de 3-2 in doel schoof.

Door de nederlaag kan Leverkusen volgend weekend voor het eerst in zijn carrière de Duitse titel veroveren.