Loïs Openda blijft scoren in de Bundesliga, maar niet vanaf de stip

Loïs Openda heeft alweer gescoord in de Duitse competitie. Op het terrein van Augsburg maakte de Rode Duivel al zijn 15e treffer van het seizoen. Zijn kopbal volstond niet voor de zege, Leipzig speelde 2-2 gelijk na een penaltymisser van... Openda.

Loïs Openda scoort aan de lopende band in de Bundesliga. Tegen Augsburg maakte hij zijn 4e in evenveel matchen, zijn 15e over het hele seizoen.

Opmerkelijk, deze keer scoorde hij met z'n hoofd. Zo'n vijf minuten voor de pauze kopte hij de 1-2 binnen.