Protestactie met chocoladen munten verstoort wedstrijd tussen Keulen en Dortmund minutenlang

In de 12e minuut liet de 12e man zich horen. En ook voelen. De supporters van zowel Keulen als Dortmund gooiden chocoladen munten op het veld uit protest tegen een investeerder in de Bundesliga. Het veld werd volgegooid, waarna stewards het boeltje moesten opruimen en het spel 8 minuten stil lag. Bij Dortmund stonden Meunier en Sancho in de basis.