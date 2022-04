Borussia Dortmund ingeblikt voor 80.000 thuisfans

Voor het eerst in meer dan jaar mochten ze nog eens voor meer dan 80.000 toeschouwers voetballen. Die waren in stoet naar het stadion gepikkeld om het einde van de coronamaatregelen te vieren.

Thomas Meunier herstelt nog van een peesblessure, Thorgan Hazard en Axel Witsel stonden wel in de basis van Dortmund.

Eens aangekomen in de imposante arena kregen ze een ontgoochelende wedstrijd van Dortmund te zien. Of een sterke wedstrijd van Leipzig.

Op het halfuur stond het 2 doelpunten voor, 2 doelpunten van Laimer. Twee keer ging Can in de fout. De eerste keer verloor de Dortmund-verdediger de bal, de tweede keer devieerde hij hem in doel.

Dortmund had veel moeite om een antwoord te formuleren. Nkunku maakte er dan maar 0-3 van, na een combinatie met Olmo en Laimer. Die laatste speelde hem aan met de hak.

De Nederlander Malen kon milderen voor Dortmund, maar lang kon hij niet vieren. Olmo zette snel de 1-4-eindstand op het bord.