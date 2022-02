VIDEO: Aster Vranckx scoort zijn eerste twee goals in Bundesliga

Aster Vranckx scoorde vroeg in de eerste helft de belangrijke 1-0 en vroeg in de tweede helft de 2-1. Telkens belangrijke goals voor Wolfsburg was de bezoekers waren net voor de rust op 1-1 gekomen.

Uiteindelijk won Wolfsburg nog ruim met 4-1. Ook Casteels en Bornauw begonnen bij de thuisploeg in de basis. Lukebakio bleef de hele match op de bank.

Door de zege springt Wolfsburg naar de 12e plaats, al staat het onderin allemaal op een zakdoek in de Bundesliga.