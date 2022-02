Dortmund-Belgen krijgen in eigen huis pak slaag van Leverkusen

In de topper tegen Leverkusen begon Dortmund-coach Rose met zowel Thomas Meunier als Thorgan Hazard in zijn basiself. Axel Witsel bleef dan weer 90 minuten op de bank.



De bezoekers namen de wedstrijd meteen in handen en dat vertaalde zich na 11 minuten al in de openingstreffer. Zagadou pakte uit met een dramatische pass, waarna Akanji enkele tellen later de bal over zijn eigen doellijn duwde.



Dortmund was niet van slag en 5 minuten later hingen de bordjes al opnieuw gelijk. Deze keer was het de beurt aan de onfortuinlijke Frimpong om zijn eigen doelman te verschalken.



Toch hield Leverkusen de touwtjes stevig in handen en nog voor de rust klommen de bezoekers op een 1-3-voorsprong via doelpunten van Wirtz en Andrich.



Thomas Meunier bleef tijdens de rust in de kleedkamer, maar ook dat bracht geen zoden aan de dijk voor de thuisploeg. In tegendeel zelfs, want Tah en Diaby duwden het mes enkel nog wat dieper in de wonde.



De late 2-5 van Tigges was uiteindelijk maar een doekje voor het bloeden voor Dortmund, dat Bayern steeds verder ziet weglopen.