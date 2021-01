17-jarige Florian Wirtz knalt Leverkusen naar de tweede plaats

Voor Leverkusen-trainer Peter Bosz was het duel tegen Borussia Dortmund er één tegen zijn ex-werkgever. De Nederlander zag zijn team na een kwartier spelen op voorsprong komen. Leon Bailey vond Moussia Diaby en die liet de 1-0 niet meer liggen.

De gelijkmaker kwam er pas in de tweede helft dankzij Julian Brandt. Erop en erover lukte niet voor Dortmund, want tien minuten later besliste de 17-jarige "Bosz babe" Florian Wirtz de wedstrijd na een snelle counter.

Thomas Meunier lag met een foutje aan de basis van de tegentreffer, de assist was opnieuw van Bailey.

Een nieuwe gelijkmaker zat er niet meer in voor de bezoekers. Borussia Dortmund blijft zo achter met 1 op 6 en het ziet Leverkusen naar de tweede plaats springen op vier punten van leider Bayer München.