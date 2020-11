Golden Boy Haaland is andermaal van goudwaarde met 4 goals in Berlijn

Haaland kreeg eerder vandaag de Golden Boy Award en liet tegen Hertha Berlijn nog eens zien waarom. Al bleef hij wel een hele eerste helft stil. De thuisploeg kwam na het halfuur zelfs op voorsprong. Lukebakio bezorgde de bal aan Cunha en die knalde onhoudbaar binnen.

Maar de hoop op een Berlijnse zege vervloog na de rust erg snel. Haaland scoorde twee keer in evenveel minuten. Na een vloeiende aanval tikte hij eerst de gelijkmaker voor de neus van Boyata van dichtbij binnen. Daarna glipte hij door de buitenspelval om de 1-2 binnen te jassen. Net na het uur gebruikte hij zijn snelheid opnieuw en doelman Schwolow had geen antwoord in huis.

De Noorse superster was nog niet verzadigd en pikte ook nog een vierde goal mee met zijn linker. Tussendoor scoorde ook Guerreiro nog voor Dortmund en Cunha zette nog een penalty om: 2-5.

Door de kunstjes van Haaland werd het debuut van Moukoko een beetje ondergesneeuwd. Onterecht want het nieuwe talent kwam de Haaland in minuut 85 aflossen en is met zijn 16 jaar en 1 dag de jongste speler ooit in de Bundesliga.