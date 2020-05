Ook Leipzig moet de rol lossen in het Duitse titeldebat

Na de overwinning van Bayern in Dortmund had Leipzig tegen Hertha Berlijn de kans om naast Dortmund op de tweede plaats te komen. Maar de bezoekers hebben de coronabreak goed verteerd en kwamen in Leipzig al vroeg op voorsprong. Grujic scoorde al na 9 minuten.

De thuisploeg knokte zich wel in de wedstrijd en kwam halfweg de 1e helft langszij, toen Klostermann een hoekschop tegen de touwen kopte.

Na de koffie ging Leipzig op zoek naar meer en dat leek zelfs met zijn tienen - Halstenberg liep tegen een tweede gele kaart aan te lukken. Twintig minuten voor tijd liet Hertha-keeper Jarstein een schot van Schick knullig in doel hobbelen.

Toch sleepten de bezoekers nog een punt uit het vuur. Piatek, de vervanger van Lukebakio, verzilverde een penalty na een overtreding op Cunha. Dankzij het puntje nestelt Hertha zich weer wat steviger in de veilige middenmoot, Leipzig blijft op de 3e stek.