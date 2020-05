Coronavirus kan plaatsmaken voor titelkoorts bij Bayern München

90+3' tweede helft, minuut 93. Einstand: 0-2. Overtuigend was het niet, maar Bayern München wint wel met 0-2 bij Union Berlijn. Robert Lewandowski opende de score vanop de stip, Benjamin Pavard kopte in de tweede helft de 0-2 binnen. Bayern blijft het klassement aanvoeren met 4 punten voorsprong op Dortmund. . Einstand: 0-2 Overtuigend was het niet, maar Bayern München wint wel met 0-2 bij Union Berlijn. Robert Lewandowski opende de score vanop de stip, Benjamin Pavard kopte in de tweede helft de 0-2 binnen. Bayern blijft het klassement aanvoeren met 4 punten voorsprong op Dortmund.

90+1' tweede helft, minuut 91. In de laatste minuut krijgt Union Berlijn nog een doelkans, van dichtbij trapt Kroos op Neuer.

90' tweede helft, minuut 90. De laatste minuten zijn ingegaan. Bayern zal de 3 punten meenemen naar München. De kloof met Dortmund blijft zo 4 punten.



89' tweede helft, minuut 89. Vervanging bij FC Bayern München, Mickaël Cuisance erin, Thomas Müller eruit wissel Thomas Müller Mickaël Cuisance

85' tweede helft, minuut 85. Vervanging bij 1. FC Union Berlin, Julian Ryerson erin, Marius Bülter eruit wissel Marius Bülter Julian Ryerson

85' tweede helft, minuut 85. Vervanging bij 1. FC Union Berlin, Felix Kroos erin, Grischa Prömel eruit wissel Grischa Prömel Felix Kroos

85' tweede helft, minuut 85. Vervanging bij FC Bayern München, Ivan Perišic erin, Serge Gnabry eruit wissel Serge Gnabry Ivan Perišic

81' tweede helft, minuut 81. Vervanging bij 1. FC Union Berlin, Joshua Mees erin, Marcus Ingvartsen eruit wissel Marcus Ingvartsen Joshua Mees

80' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 80 door Benjamin Pavard van FC Bayern München. 0, 2. goal 1. FC Union Berlin FC Bayern München einde 0 2

80' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 80 door Benjamin Pavard van FC Bayern München. 0, 2. goal 1. FC Union Berlin FC Bayern München einde 0 2

80' tweede helft, minuut 80. Jawohl: 0-2. Bayern speelde na de rust iets beter en dat wordt nu beloond. De hoekschop van Kimmich wordt door Pavard tegen de netten gekopt. Z'n 3e goal van het seizoen.

80' tweede helft, minuut 80. Neuer komt even meevoetballen aan de middenlijn.

79' tweede helft, minuut 79. Daar is Gnabry opnieuw! Goeie aanval van Bayren, maar de afwerking ontbreekt. Krijgen we nog een tweede goal?

78' tweede helft, minuut 78. Kans Bayern. Bayern is plots gevaarlijk in de omschakeling, Gnabry komt nét te kort om de voorzet van Coman binnen te schuiven.

72' tweede helft, minuut 72. 100e Bundesliga-wedstrijd voor Coman. Kingsley Coman mag nog 20 minuten meevoetballen. Het is zijn 100e match in de Bundesliga.

71' tweede helft, minuut 71. Er mag van de FIFA voorlopig 5 keer gewisseld worden om blessures te vermijden. In de wedstrijd tussen Keulen en Mainz werden alle wissels opgebruikt, in deze match gebeuren de wissels pas na 70 minuten.

71' tweede helft, minuut 71. Vervanging bij FC Bayern München, Kingsley Coman erin, Leon Goretzka eruit wissel Leon Goretzka Kingsley Coman

71' tweede helft, minuut 71. Vervanging bij 1. FC Union Berlin, Christian Gentner erin, Robert Andrich eruit wissel Robert Andrich Christian Gentner

71' tweede helft, minuut 71. Vervanging bij 1. FC Union Berlin, Sebastian Andersson erin, Anthony Ujah eruit wissel Anthony Ujah Sebastian Andersson

69' tweede helft, minuut 69. Het was al een tijdje geleden, maar de thuisploeg steekt z'n neus ook nog eens aan het venster. Union Berlijn krijgt een hoekschop, Neuer kan plukken.

59' tweede helft, minuut 59. Subotic is niet akkoord met een beslissing van de scheidsrechter. Zijn geroep galmt door het lege stadion.

57' tweede helft, minuut 57. Aan de overkant wil Prömel iets forceren, maar z'n schot gaat mijlenver naast.

56' tweede helft, minuut 56. Nog eens dreiging van Bayern na een hoekschop: Pavard kopt naast.

54' tweede helft, minuut 54. Het blijft zoeken voor Bayern München. Er zitten nog altijd veel onzuiverheden in het spel.



51' Gele kaart voor Keven Schlotterbeck van 1. FC Union Berlin tijdens tweede helft, minuut 51 Keven Schlotterbeck 1. FC Union Berlin

50' tweede helft, minuut 50. Plots een knappe aanval van Bayern. Goretzka krijgt de bal met een hakje van Müller. Hij zoekt de tweede paal, maar trapt naast.

49' tweede helft, minuut 49. Toch even een linke bal voor de neus van Neuer, maar de Bayern-goalie reageert alert.

46' tweede helft, minuut 46. De tweede helft is op gang getrapt. Dezelfde 22 spelers staan nog op het veld.

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

45+5' eerste helft eerste helft, minuut 50 match afgelopen

45+2' eerste helft, minuut 47. Pavard wil nog eens laten zien hoe goed zijn afstandsschot is, maar de bal zoeft naast.

45+1' eerste helft, minuut 46. Davies zet voor tot bij Müller. Z'n controle is goed, maar z'n schot wijkt af.

40' Doelpunt na strafschop tijdens eerste helft, minuut 40 door Robert Lewandowski van FC Bayern München. 0, 1. penalty 1. FC Union Berlin FC Bayern München einde 0 1

40' Doelpunt na strafschop tijdens eerste helft, minuut 40 door Robert Lewandowski van FC Bayern München. 0, 1. penalty 1. FC Union Berlin FC Bayern München einde 0 1

40' eerste helft, minuut 40. 0-1: Lewandowski zet de strafschop om. Robert Lewandowski scoort bij z'n terugkeer en tikt wat ellebogen met z'n ploegmaats om het te vieren. De strafschop is niet geweldig goed genomen, maar de bal gaat er wel in. Het doelpunt is voor z'n pasgeboren dochter.

39' eerste helft, minuut 39. Strafschop voor Bayern! Subotic wil een bal wegtrappen maar raakt daarbij Goretzka: strafschop voor de bezoekers. Meeval voor Bayern, want zelf kreeg de club uit München nog niet veel kansen bij elkaar gevoetbald.

38' eerste helft, minuut 38. Voor de coronabreak won Bayern 11 matchen op een rij. Willen de mannen van coach Flick vandaag een nieuwe overwinning pakken, zal er toch wat meer tempo in het spel moeten komen. Het is allemaal nog wat roestig.

36' Gele kaart voor Alphonso Davies van FC Bayern München tijdens eerste helft, minuut 36 Alphonso Davies FC Bayern München

31' eerste helft, minuut 31. We spelen een halfuur en voorlopig blijven we wat op onze honger zitten. Veel doelgevaar hebben we nog niet gezien.



23' eerste helft, minuut 23. Dat was even schrikken voor Union Berlin! De 19-jarige Davies snelt naar de goal en pakt uit met een laag schot. Doelman Gikiewicz lost, maar niemand kan profiteren.

20' eerste helft, minuut 20. Geen 0-1! Het heeft een paar minuten geduurd, maar het doelpunt van Müller wordt wel degelijk afgekeurd voor buitenspel. Het was nipt.

18' eerste helft, minuut 18. 0-1? Thomas Müller scoort met het hoofd vanuit een hoekschop, maar telt het doelpunt ook of stond de Duitser buitenspel? De VAR checkt en dat duurt even.

16' eerste helft, minuut 16. Op het kwartier nog eens een poging van Bayern. Het schot is van Gnabry, maar afgeblokt.



12' Gele kaart voor Christopher Lenz van 1. FC Union Berlin tijdens eerste helft, minuut 12 Christopher Lenz 1. FC Union Berlin

10' eerste helft, minuut 10. Van een furieuze start is er bij Bayern München niet meteen sprake. De motor moet wellicht nog even warmdraaien.

8' eerste helft, minuut 8. Lange bal van Union Berlin, Ujah kan z'n schot niet kadreren. Hier had wat meer in kunnen zitten.

4' eerste helft, minuut 4. De eerste bal tussen de palen is van Union Berlin. Bülter knalt ongevaarlijk recht op Neuer.

3' eerste helft, minuut 3. Lewandowski is blij om terug te zijn. Hij probeert het meteen met een afstandschot. Een Union-verdediger staat in de weg.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap! De (ontsmette) bal rolt! Wat kan Rekordmeister Bayern München in z'n eerste wedstrijd na de coronabreak?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

17:58 vooraf, 17 uur 58. De spelers verschijnen druppelsgewijs op het veld. Ook hier zien we veel mensen rondlopen met een mondmasker. Ook het lege stadion blijft wennen.



17:46 vooraf, 17 uur 46. Bayern-doelman Manuel Neuer komt aan met een mondmasker.

17:36 vooraf, 17 uur 36. Lewandowski is weer fit. Bayern München speelt zijn eerste wedstrijd sinds 8 maart (2-0 tegen Augsburg). In vergelijking met die wedstrijd wisselt coach Flick twee spelers: doelpuntenmachine Lewandowski is weer fit, ook Goretzka speelt. Ze nemen de plaats in van Coutinho (geblesseerd) en Zirkzee (op de bank).

12:46 vooraf, 12 uur 46. Ik denk dat de omstandigheden waarin we deze match spelen totaal geen invloed zullen hebben op Bayern. Die ploeg is zo ervaren en over de kwaliteit van hun spelers hoeven we het niet eens te hebben. Maar wij moeten ons op onszelf concentreren en ons niet om Bayern bekommeren. Union-trainer Hoffmann

12:42 vooraf, 12 uur 42. Nummers 1 tegen 12. Bayern voert het klassement aan met 55 punten. Dat is 1 punt meer dan Dortmund, dat gisteren thuis won van Schalke. Union Berlijn bekleedt de 12e plaats, met 30 punten.

12:37 vooraf, 12 uur 37. We hebben intensief getraind. Ik heb de afgelopen dagen kunnen vaststellen dat de spelers fysiek in orde zijn. Als we daar onze mentaliteit nog aan kunnen toevoegen, moet het vanavond in orde komen. Bayern-coach Hansi Flick.

12:33 vooraf, 12 uur 33. Bayern speelt in de hoofdstad. Straks schiet ook Bayern München weer in actie in de Bundesliga. In speelronde 26 gaat de koploper om 18u op bezoek bij Union Berlijn. Volg de wedstrijd in dit artikel met live-tekstupdates.

12:33 - Vooraf Vooraf, 12 uur 33

Opstelling 1. FC Union Berlin. Rafal Gikiewicz, Florian Hübner, Keven Schlotterbeck, Neven Subotic, Christopher Trimmel, Grischa Prömel, Robert Andrich, Christopher Lenz, Marcus Ingvartsen, Anthony Ujah, Marius Bülter Opstelling 1. FC Union Berlin Marius Bülter, Anthony Ujah, Marcus Ingvartsen, Christopher Lenz, Robert Andrich, Grischa Prömel, Christopher Trimmel, Neven Subotic, Keven Schlotterbeck, Florian Hübner, Rafal Gikiewicz

Opstelling FC Bayern München. Manuel Neuer, Benjamin Pavard, Jérôme Boateng, David Alaba, Alphonso Davies, Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Thiago, Thomas Müller, Robert Lewandowski, Serge Gnabry Opstelling FC Bayern München Serge Gnabry, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Thiago, Leon Goretzka, Joshua Kimmich, Alphonso Davies, David Alaba, Jérôme Boateng, Benjamin Pavard, Manuel Neuer