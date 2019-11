LIVE: Onvermijdelijke Lewandowski opent de score in Der Klassiker

47' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 47 door Serge Gnabry van FC Bayern München. 2, 0. goal FC Bayern München Borussia Dortmund 2 0

46' tweede helft, minuut 46. De bal rolt opnieuw in München. Kan Dortmund een ander gelaat tonen in de tweede helft? Of duwt Bayern nog wat door? De bal rolt opnieuw in München Kan Dortmund een ander gelaat tonen in de tweede helft? Of duwt Bayern nog wat door?

45' tweede helft tweede helft, minuut 45 match begonnen

19:20 rust, 19 uur 20. Rusten geblazen. Bayern gaat met een 1-0-voorsprong de kleedkamers in met dank aan Robert Lewandowski. Hij scoort al voor de 11e speeldag op rij, een record. De thuisploeg legde er vanaf de aftrap een hoog tempo op en versmachtte Dortmund bij momenten met snelle combinaties. Dortmund kon Neuer geen enkele keer aan het werk zetten. . Rusten geblazen Bayern gaat met een 1-0-voorsprong de kleedkamers in met dank aan Robert Lewandowski. Hij scoort al voor de 11e speeldag op rij, een record. De thuisploeg legde er vanaf de aftrap een hoog tempo op en versmachtte Dortmund bij momenten met snelle combinaties. Dortmund kon Neuer geen enkele keer aan het werk zetten.

45+2' eerste helft eerste helft, minuut 47 match afgelopen

45' eerste helft, minuut 45. Eindelijk nog eens Dortmund. Guerreiro mag vanop rechts een vrije trap. Zijn harde krul vindt Witsel aan de tweede paal, die de bal vanuit een scherpe hoek naast tikt. Mogelijk was de bal al over de lijn. . Eindelijk nog eens Dortmund Guerreiro mag vanop rechts een vrije trap. Zijn harde krul vindt Witsel aan de tweede paal, die de bal vanuit een scherpe hoek naast tikt. Mogelijk was de bal al over de lijn.

43' eerste helft, minuut 43. Bayern blijft lekker combineren. Nu is het linksback Davies de actie opzet en Coman diepstuurt. Die kan de bal net niet teruggeven aan Davies. Bayern blijft lekker combineren. Nu is het linksback Davies de actie opzet en Coman diepstuurt. Die kan de bal net niet teruggeven aan Davies.

42' Ook Gary Lineker is onder de indruk van fenomeen Lewandowski. eerste helft, minuut 42. Ook Gary Lineker is onder de indruk van fenomeen Lewandowski. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

39' eerste helft, minuut 39. Afgekeurd doelpunt. Bayern combineert razendsnel en na een deviatie tikt Gnabry de bal in doel. De 2-0 gaat echter niet door want de Duitser staat buitenspel. Dortmund ziet af, Bayern oogt hongerig. Afgekeurd doelpunt Bayern combineert razendsnel en na een deviatie tikt Gnabry de bal in doel. De 2-0 gaat echter niet door want de Duitser staat buitenspel. Dortmund ziet af, Bayern oogt hongerig.

37' eerste helft, minuut 37. Tactische wissel bij Dortmund. Jadon Sancho mag na amper 35 minuten al gaan rusten. De nummer 7 oogde niet echt fit. Wingback Guerreiro komt de Engelsman vervangen, waardoor Hazard waarschijnlijk naar de rechterkant zal verschuiven. Tactische wissel bij Dortmund Jadon Sancho mag na amper 35 minuten al gaan rusten. De nummer 7 oogde niet echt fit. Wingback Guerreiro komt de Engelsman vervangen, waardoor Hazard waarschijnlijk naar de rechterkant zal verschuiven.

36' eerste helft, minuut 36. Vervanging bij Borussia Dortmund, Raphaël Guerreiro erin, Jadon Sancho eruit wissel Jadon Sancho Raphaël Guerreiro

34' eerste helft, minuut 34. Het blijft zoeken voor Dortmund. Witsel speelt in één tijd goed diep op Sancho, maar de dribbelaar kan er net niet bij. De Engelsman oogt niet echt in goede doen. Het blijft zoeken voor Dortmund. Witsel speelt in één tijd goed diep op Sancho, maar de dribbelaar kan er net niet bij. De Engelsman oogt niet echt in goede doen.

33' eerste helft, minuut 33. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

30' eerste helft, minuut 30. Bayern domineert het eerste halfuur. De landskampioen kan vrij combineren en zet zelf hoog druk. Dortmund vindt voorlopig de antwoorden niet. Bayern domineert het eerste halfuur. De landskampioen kan vrij combineren en zet zelf hoog druk. Dortmund vindt voorlopig de antwoorden niet.

27' eerste helft, minuut 27. Bayern drukt! Eerst is het Lewandowski die na een knappe controle de bal kan voorgeven. Coman duwt de bal richting rechterbenedenhoek maar vindt een Dortmund-verdediger op zijn weg. In de daaropvolgende fase combineert Bayern goed en wordt Gnabry voor Bürki gezet. De Zwitser pakt uit met een goede redding om de 1-0 op het bord te houden. Dortmund is aan het zweten. Bayern drukt! Eerst is het Lewandowski die na een knappe controle de bal kan voorgeven. Coman duwt de bal richting rechterbenedenhoek maar vindt een Dortmund-verdediger op zijn weg. In de daaropvolgende fase combineert Bayern goed en wordt Gnabry voor Bürki gezet. De Zwitser pakt uit met een goede redding om de 1-0 op het bord te houden. Dortmund is aan het zweten.

24' eerste helft, minuut 24. Davies verovert goed de bal in de zestien van Dortmund en speelt de bal door naar Coman. De Fransman krult ruim over. . Davies verovert goed de bal in de zestien van Dortmund en speelt de bal door naar Coman. De Fransman krult ruim over.

22' eerste helft, minuut 22. Bayern heeft toch de controle in deze wedstrijd na het openingsdoelpunt. Dortmund vindt de openingen niet en heeft Manuel Neuer nog geen enkele keer aan het werk gezet. . Bayern heeft toch de controle in deze wedstrijd na het openingsdoelpunt. Dortmund vindt de openingen niet en heeft Manuel Neuer nog geen enkele keer aan het werk gezet.

19' eerste helft, minuut 19. Dortmund mist voorlopig wat zuiverheid aan de bal. Hazard zet goed de actie op aan de linkerkant en zet met een goede bal Hakimi in een kansrijke positie. De Marokkaan mist echter zijn controle en weg is de kans. Dortmund mist voorlopig wat zuiverheid aan de bal. Hazard zet goed de actie op aan de linkerkant en zet met een goede bal Hakimi in een kansrijke positie. De Marokkaan mist echter zijn controle en weg is de kans.

19' eerste helft, minuut 19. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

17' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 17 door Robert Lewandowski van FC Bayern München. 1, 0. goal FC Bayern München Borussia Dortmund 1 0

17' eerste helft, minuut 17. De onvermijdelijke Lewandowski! . Wie anders dan Robert Lewandowski breekt de ban. Eerst wordt de voorzet van Gnabry nog afgeblokt, maar de herneming van Pavard geraakt wel in de box. Daar is het een koud kunstje voor Lewa, die zijn 15e van het seizoen knap overhoeks binnenkopt. . De onvermijdelijke Lewandowski! Wie anders dan Robert Lewandowski breekt de ban. Eerst wordt de voorzet van Gnabry nog afgeblokt, maar de herneming van Pavard geraakt wel in de box. Daar is het een koud kunstje voor Lewa, die zijn 15e van het seizoen knap overhoeks binnenkopt.

15' eerste helft, minuut 15. Hakimi verspeelt knullig de bal aan Coman en de Fransman zet zijn turbo. Hij kan echter niemand aanspelen. De voorzet in de daaropvolgende fase wordt weggekopt door Witsel. Hakimi verspeelt knullig de bal aan Coman en de Fransman zet zijn turbo. Hij kan echter niemand aanspelen. De voorzet in de daaropvolgende fase wordt weggekopt door Witsel.

12' eerste helft, minuut 12. Het blijft zoeken voor beide teams. We zijn toch al bijna een kwartier onderweg in deze wedstrijd en hebben nog geen enkele kans gezien. Het blijft zoeken voor beide teams. We zijn toch al bijna een kwartier onderweg in deze wedstrijd en hebben nog geen enkele kans gezien.

9' eerste helft, minuut 9. Witsel zet goed druk en tikt de bal richting Götze. Die combineert goed met Hazard maar wordt in extremis nog afgestopt door Martinez. De wedstrijd lijkt stilaan was los te lopen. Witsel zet goed druk en tikt de bal richting Götze. Die combineert goed met Hazard maar wordt in extremis nog afgestopt door Martinez. De wedstrijd lijkt stilaan was los te lopen.

7' eerste helft, minuut 7. Het is voorlopig wachten op het eerste doelgevaar. Bayern zet hoog druk maar slaagt er voorlopig niet in om de bal in de ploeg te houden. Het is nog wat aftasten voor beide teams. Het is voorlopig wachten op het eerste doelgevaar. Bayern zet hoog druk maar slaagt er voorlopig niet in om de bal in de ploeg te houden. Het is nog wat aftasten voor beide teams.

5' eerste helft, minuut 5. Hazard gaat neer na een duel met Lewandowski. De Pool plantte zijn voet op de enkel van de Rode Duivel. Bayern is alvast gestart met veel goesting. Het is duidelijk dat de Rekordmeister zich vandaag wilt bewijzen. Hazard gaat neer na een duel met Lewandowski. De Pool plantte zijn voet op de enkel van de Rode Duivel. Bayern is alvast gestart met veel goesting. Het is duidelijk dat de Rekordmeister zich vandaag wilt bewijzen.

2' eerste helft, minuut 2. We zijn amper een minuutje ver en Müller stuurt Lewandowski al de diepte in. Bürki komt gelukkig voor Dortmund snel genoeg uit zijn doel en is de Pool te snel af. . We zijn amper een minuutje ver en Müller stuurt Lewandowski al de diepte in. Bürki komt gelukkig voor Dortmund snel genoeg uit zijn doel en is de Pool te snel af.

1' eerste helft, minuut 1. We zijn er aan begonnen! Welke ploeg triomfeert in de 125e Klassiker? Binnen een goed anderhalf uur weten we het. We zijn er aan begonnen! Welke ploeg triomfeert in de 125e Klassiker? Binnen een goed anderhalf uur weten we het.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

18:30 vooraf, 18 uur 30. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

18:29 vooraf, 18 uur 29. Minuut stilte voor Robert Enke. Vooraf aan de wedstrijd wordt er even stilgestaan bij Robert Enke. De doelman die 8 keer uitkwam voor Die Mannschaft stapte 10 jaar geleden uit het leven. Minuut stilte voor Robert Enke Vooraf aan de wedstrijd wordt er even stilgestaan bij Robert Enke. De doelman die 8 keer uitkwam voor Die Mannschaft stapte 10 jaar geleden uit het leven.

18:26 vooraf, 18 uur 26. Tifo in de Allianz Arena. De Beierse supporters ontvangen de aartsrivaal met een statement: "Landskampioen en bekerwinnaar" prijkt er boven de hoofden van enkele clublegendes. Zo weet Dortmund toch meteen weer waar ze over de vloer komen. Tifo in de Allianz Arena De Beierse supporters ontvangen de aartsrivaal met een statement: "Landskampioen en bekerwinnaar" prijkt er boven de hoofden van enkele clublegendes. Zo weet Dortmund toch meteen weer waar ze over de vloer komen.

18:25 vooraf, 18 uur 25. Ik slaap 's nachts iets minder dan normaal. Ik lig soms te piekeren over hoe ik dit team beter kan maken. Maar ik ga vandaag vooral genieten. Interim-coach Hansi Flick van Bayern. Ik slaap 's nachts iets minder dan normaal. Ik lig soms te piekeren over hoe ik dit team beter kan maken. Maar ik ga vandaag vooral genieten. Interim-coach Hansi Flick van Bayern

18:01 vooraf, 18 uur 01. Topschutter Robert Lewandowski. Ondanks de slechte seizoensstart voor Bayern, dat pas 6e staat in de Bundesliga, kan Der Rekordmeister zoals vanouds rekenen op Robert Lewandowski. De Poolse doelpuntenmachine scoorde dit seizoen al 14 keer en deed dat op elke speeldag in de Bundesliga: een record. Lewandowski is trouwens ook de speler die het meeste wist te scoren in Der Klassiker. De ex-speler van Dortmund voert met 20 Klassiker-doelpunten daar de ranglijst aan. . Topschutter Robert Lewandowski Ondanks de slechte seizoensstart voor Bayern, dat pas 6e staat in de Bundesliga, kan Der Rekordmeister zoals vanouds rekenen op Robert Lewandowski. De Poolse doelpuntenmachine scoorde dit seizoen al 14 keer en deed dat op elke speeldag in de Bundesliga: een record. Lewandowski is trouwens ook de speler die het meeste wist te scoren in Der Klassiker. De ex-speler van Dortmund voert met 20 Klassiker-doelpunten daar de ranglijst aan.

17:59 vooraf, 17 uur 59. Editie 125 van Der Klassiker: enkele statistieken. Bayern en Dortmund kijken elkaar vanavond voor de 125e keer in de ogen. De 103e keer in de Bundesliga. Recordkampioen Bayern won 58 keer uit 124 confrontaties, Dortmund won er 33 en beide clubs speelden ook 33 keer gelijk. Van de laatste 10 ontmoetingen won Bayern er 6, Dortmund won de andere 4. We onthouden vooral de 5-0 pandoering voor Dortmund in april vorig jaar. Ook in 2018 haalde Bayern al eens zwaar uit tegen de aartsrivaal, toen werd het 6-0 in München. . Editie 125 van Der Klassiker: enkele statistieken Bayern en Dortmund kijken elkaar vanavond voor de 125e keer in de ogen. De 103e keer in de Bundesliga. Recordkampioen Bayern won 58 keer uit 124 confrontaties, Dortmund won er 33 en beide clubs speelden ook 33 keer gelijk. Van de laatste 10 ontmoetingen won Bayern er 6, Dortmund won de andere 4. We onthouden vooral de 5-0 pandoering voor Dortmund in april vorig jaar. Ook in 2018 haalde Bayern al eens zwaar uit tegen de aartsrivaal, toen werd het 6-0 in München.

17:49 Bij Dortmund starten Rode Duivels Axel Witsel en Thorgan Hazard in de basis. Witsel is net als vorig seizoen één van de draaischijven op het middenveld bij Dortmund. Nieuwkomer Thorgan Hazard is in zijn eerste seizoen bij Die Borussen voorlopig assistenkoning met 6 stuks. Krikt hij dat aantal vanavond op? vooraf, 17 uur 49. Bij Dortmund starten Rode Duivels Axel Witsel en Thorgan Hazard in de basis. Witsel is net als vorig seizoen één van de draaischijven op het middenveld bij Dortmund. Nieuwkomer Thorgan Hazard is in zijn eerste seizoen bij Die Borussen voorlopig assistenkoning met 6 stuks. Krikt hij dat aantal vanavond op? Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

17:49 Interim-coach Hansi Flick voert twee wijzigingen door in het basiself van Bayern na de pandoering tegen Frankfurt. De geschorste Boateng wordt vervangen door Javi Martinez, Thiago moet plaatsruimen voor Coman. Alle ogen bij Bayern zullen vanavond opnieuw gericht zijn op topschutter Robert Lewandowski. vooraf, 17 uur 49. Interim-coach Hansi Flick voert twee wijzigingen door in het basiself van Bayern na de pandoering tegen Frankfurt. De geschorste Boateng wordt vervangen door Javi Martinez, Thiago moet plaatsruimen voor Coman. Alle ogen bij Bayern zullen vanavond opnieuw gericht zijn op topschutter Robert Lewandowski. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

16:58 Witsel heeft er alvast zin in. vooraf, 16 uur 58. Witsel heeft er alvast zin in. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

16:58 - Vooraf Vooraf, 16 uur 58

Opstelling FC Bayern München. Manuel Neuer, Benjamin Pavard, Javi Martínez, David Alaba, Alphonso Davies, Serge Gnabry, Leon Goretzka, Thomas Müller, Joshua Kimmich, Kingsley Coman, Robert Lewandowski Opstelling FC Bayern München Robert Lewandowski, Kingsley Coman, Joshua Kimmich, Thomas Müller, Leon Goretzka, Serge Gnabry, Alphonso Davies, David Alaba, Javi Martínez, Benjamin Pavard, Manuel Neuer

Opstelling Borussia Dortmund. Roman Bürki, Achraf Hakimi, Manuel Akanji, Mats Hummels, Nico Schulz, Jadon Sancho, Julian Weigl, Julian Brandt, Axel Witsel, Thorgan Hazard, Mario Götze Opstelling Borussia Dortmund Mario Götze, Thorgan Hazard, Axel Witsel, Julian Brandt, Julian Weigl, Jadon Sancho, Nico Schulz, Mats Hummels, Manuel Akanji, Achraf Hakimi, Roman Bürki