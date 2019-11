Bayern München stuurt coach Kovac de laan uit

Wie Niko Kovac zal opvolgen in het zuiden van Duitsland is nog niet bekend. Volgende week mag cotrainer Hans Flick de ploeg opstellen tegen Olympiakos (in de Champions League) en tegen Dortmund (in de Bundesliga).



Om daarna het roer aan Massimiliano Allegri over te geven? De Italiaan stopte vorig seizoen bij Juventus na 5 landstitels op een rij.

Een puinhoop zal hij alleszins niet aantreffen. In de Bundesliga staat Bayern München op 4 punten van leider Mönchengladbach. En in de Champions League voert de Duitse topclub groep B aan met 9 op 9.