19-0! Red Flames boeken recordzege in doelpuntenfeest tegen Armenië

11 goals voor rust

Armenië is niets voor niets de rode lantaarn in de groep van de Red Flames. In de 4 voorbije matchen scoorden de Armeense vrouwen 0 keer en slikten ze 17 goals.



Eurlings trapte vanavond na 3 minuten het doelpuntenfestival op gang. Na 10 minuten spelen flikkerde al een 4-0-voorsprong op het scorebord.

Bijna elke Belgische kans was een goal voor de rust. Dankzij een hattrick van De Caigny en doelpunten van Wullaert (2), Tysiak (2), Eurlings (2), Wijnants (1) en Vanhaevermaet (1) konden de Flames aan de rust al zwaaien met een 11-0-bonus.

Zonder De Caigny (uit voorzorg gewisseld) gingen de Belgische ballen er aanvankelijk niet al te vlot in na de koffiepauze.

In de laatste 20 minuten sloeg de motor weer helemaal aan, met 6 goals. Teulings zette de 19-0-eindstand op het bord.

De Red Flames blijven 3e in hun kwalificatiegroep. Dinsdag wacht een belangrijke confrontatie met de nummer 2 Polen. Enkel de groepswinnaar krijgt een rechtstreeks ticket voor het WK, de 2e speelt barrages.