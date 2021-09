19:27 19 uur 27. 4 wissels bij de Red Flames. Bondscoach Ives Serneels heeft zijn ploeg stevig door elkaar geschud in vergelijking met het 1-1-gelijkspel in Polen. Tison, Deloose, Vanhaevermaet en Minnaert verdwijnen naar de bank, Vangheluwe, Onzia, Teulings en Vanmechelen komen in de ploeg. . 4 wissels bij de Red Flames Bondscoach Ives Serneels heeft zijn ploeg stevig door elkaar geschud in vergelijking met het 1-1-gelijkspel in Polen. Tison, Deloose, Vanhaevermaet en Minnaert verdwijnen naar de bank, Vangheluwe, Onzia, Teulings en Vanmechelen komen in de ploeg.

11:51 11 uur 51. We moeten beter voetballen dan in Polen, dan kunnen we een goeie wedstrijd brengen en hopelijk met een paar goals verschil winnen. Bondscoach Ives Serneels. We moeten beter voetballen dan in Polen, dan kunnen we een goeie wedstrijd brengen en hopelijk met een paar goals verschil winnen. Bondscoach Ives Serneels

11:50 11 uur 50. Albanië is bijzonder scherp in de duels, soms zelfs over het randje. Daar moeten we op ingesteld zijn. Bondscoach Ives Serneels. Albanië is bijzonder scherp in de duels, soms zelfs over het randje. Daar moeten we op ingesteld zijn. Bondscoach Ives Serneels

11:44 11 uur 44. België 19e van de wereld, Albanië 75e. Normaal mag Albanië geen probleem vormen voor de Flames. Het verschil in FIFA-ranking is duidelijk: België 19e, Albanië 75e. België speelde vrijdag 1-1 gelijk in Polen (FIFA-29), wat niet het verhoopte resultaat was. Het team van bondscoach Ives Serneels rekende op de 3 punten. Want het op papier sterkste team Noorwegen (FIFA-12) zit in hun voorrondegroep F. En enkel de groepswinnaar krijgt een rechtstreeks ticket voor het WK in Australië en Nieuw-Zeeland. De tweede speelt barrages. Albanië speelde op de eerste speeldag 1-1 gelijk tegen Kosovo (FIFA-115). . België 19e van de wereld, Albanië 75e Normaal mag Albanië geen probleem vormen voor de Flames. Het verschil in FIFA-ranking is duidelijk: België 19e, Albanië 75e.



11:43 11 uur 43. België nog nooit op WK. België was er nog nooit bij op een WK vrouwenvoetbal. Het WK van 2019 in Frankrijk misten de Red Flames na verlies in de play-offs tegen Zwitserland. De Flames debuteerden in 2017 wel op het EK in Nederland en zijn er volgend jaar eveneens bij wanneer in Engeland (met een jaar vertraging) om de Europese titel wordt gespeeld. Op het WK in Australië en Nieuw-Zeeland zullen voor het eerst 32 in plaats van 24 landen deelnemen. De Verenigde Staten wonnen de twee voorbije edities. . België nog nooit op WK België was er nog nooit bij op een WK vrouwenvoetbal. Het WK van 2019 in Frankrijk misten de Red Flames na verlies in de play-offs tegen Zwitserland. De Flames debuteerden in 2017 wel op het EK in Nederland en zijn er volgend jaar eveneens bij wanneer in Engeland (met een jaar vertraging) om de Europese titel wordt gespeeld.



11:42 11 uur 42. Bondscoach Serneels: "Iedereen trainde heel scherp". Bondscoach Serneels: "Iedereen trainde heel scherp"

11:41 11 uur 41. België in Boudewijnstadion. De Red Flames mogen vanavond voor het eerst weer met publiek voetballen door de coronaversoepelingen. De toeschouwers moeten evenwel niet naar de vertrouwde plek aan Den Dreef, het stadion van OHL, afzakken. Omdat het WK wielrennen Leuven op stelten zet dezer dagen, is het Koning Boudewijnstadion vanavond de arena waarin het moet gebeuren. . België in Boudewijnstadion De Red Flames mogen vanavond voor het eerst weer met publiek voetballen door de coronaversoepelingen. De toeschouwers moeten evenwel niet naar de vertrouwde plek aan Den Dreef, het stadion van OHL, afzakken.



