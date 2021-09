Red Flames zoeken vanaf vrijdag hun (eerste) WK-ticket: "Goeie start is belangrijk"

12:21 12 uur 21. Wij gaan voor de overwinning. Dat is onze ambitie. In een kwalificatiecampagne is het altijd belangrijk om een goede eerste wedstrijd te spelen. Als je drie punten kan halen, dan start je goed en doe je een heel goeie zaak. Dat is het uitgangspunt. Ives Serneels. Wij gaan voor de overwinning. Dat is onze ambitie. In een kwalificatiecampagne is het altijd belangrijk om een goede eerste wedstrijd te spelen. Als je drie punten kan halen, dan start je goed en doe je een heel goeie zaak. Dat is het uitgangspunt. Ives Serneels

12:17 12 uur 17. Alleen groepswinnaar rechtstreeks door. De Red Flames staan als 19e op de FIFA-ranking 10 plaatsen hoger dan Polen. De Noren zijn op papier, als nummer 12, de sterkste ploeg en wonnen in april ook een oefenduel tegen België met 0-2. Alleen de groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor het WK in Australië en Nieuw-Zeeland. Een goeie start voor België, dat nog nooit deelnam aan een WK, is belangrijk, onderstreept bondscoach Serneels.



Alleen de groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor het WK in Australië en Nieuw-Zeeland. Een goeie start voor België, dat nog nooit deelnam aan een WK, is belangrijk, onderstreept bondscoach Serneels.

12:15 12 uur 15. Polen is een goeie ploeg met enkele speelsters die veel individuele kwaliteiten hebben. Ze zullen hier morgen ook kunnen genieten van de steun van hun supporters. Het is aan ons om daar op de juiste manier mee om te gaan. Bondscoach Ives Serneels.

12:10 12 uur 10. Red Flames Red Flames treffen onder meer Noorwegen en Polen in voorronde WK 2023