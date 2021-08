Transfers JPL/1B: Waasland-Beveren laat recordtransfer na half jaar alweer gaan

20:00 20 uur . Waasland-Beveren laat recordtransfer Nilsen alweer gaan. De Noor Sivert Heltne Nilsen is na een half jaar alweer weg bij Waasland-Beveren. De 29-jarige middenvelder keert terug naar zijn vaderland, waar hij bij SK Brann tekende. "Heltne Nilsen gaf aan dat hij om familiale redenen opnieuw dichter bij huis wou spelen. De club toonde hiervoor begrip en werkte mee aan een transfer", zegt Waasland-Beveren op zijn website. Waasland-Beveren nam Heltne Nilsen afgelopen winter over van het Zweedse Elfsborg. Het legde daar 450.000 euro voor op tafel, een recordbedrag voor de club. Heltne Nilsen werd één van de sterkhouders van het team, maar ook hij kon de degradatie naar 1B niet voorkomen. . Waasland-Beveren laat recordtransfer Nilsen alweer gaan De Noor Sivert Heltne Nilsen is na een half jaar alweer weg bij Waasland-Beveren. De 29-jarige middenvelder keert terug naar zijn vaderland, waar hij bij SK Brann tekende. "Heltne Nilsen gaf aan dat hij om familiale redenen opnieuw dichter bij huis wou spelen. De club toonde hiervoor begrip en werkte mee aan een transfer", zegt Waasland-Beveren op zijn website. Waasland-Beveren nam Heltne Nilsen afgelopen winter over van het Zweedse Elfsborg. Het legde daar 450.000 euro voor op tafel, een recordbedrag voor de club. Heltne Nilsen werd één van de sterkhouders van het team, maar ook hij kon de degradatie naar 1B niet voorkomen.



15:26 15 uur 26. Sadin naar Virton. Doelman Anthony Sadin (32) heeft een contract ondertekend bij Virton. Dat heeft de 1B-club bekendgemaakt. Het contract van de cultdoelman bij RWDM liep onlangs af. Van 2008 tot 2017 stond hij bij Union tussen de palen. Hij speelde al meer dan 60 wedstrijden in 1B.

Na een hele reeks rechtszaken en een jaar zonder competitie neemt Excelsior Virton komend seizoen zijn plaats in 1B opnieuw in. Volgende week zondag opent Virton het seizoen met een thuismatch tegen Westerlo.

10:13 10 uur 13. Beerschot heeft 20-jarige Senegalese aanvaller. Issa Soumaré komt de aanvalslinie van Beerschot versterken. De 20-jarige Senegalees maakt de overstap van de Franse derdeklasser Orléans en zette op het Kiel zijn krabbel onder een contract voor 4 seizoenen.



Bij Orléans werd Soumaré vorig seizoen vooral als rechtsbuiten uitgespeeld. Hij vond toen 8 keer de weg naar de kooi in 31 wedstrijden.

19:30 19 uur 30. KV Mechelen stalt Wernersson bij Stabaek. De Zweedse linksachter Victor Wernersson wordt tot het einde van 2021 uitgeleend aan het Noorse Stabaek, dat ook een aankoopoptie kon afdwingen. KV Mechelen nam Wernersson vorig jaar over van Göteborg, maar de linksachter kwam slechts 9 keer in actie. Wernersson moet nu proberen om Stabaek in de hoogste klasse in Noorwegen te houden.

19:05 19 uur 05. Ook Duitse spits Eggestein kiest voor Antwerp. De Duitse centrumspits Johannes Eggestein moet samen met Michael Frey het vertrek van Dieumerci Mbokani bij Antwerp doen vergeten. De 23-jarige aanvaller komt over van Werder Bremen, dat hem afgelopen seizoen uitleende aan LASK Linz. De Duitse jeugdinternational was vorig jaar goed voor 20 goals en 9 assists.

17:54 17 uur 54. Nieuwe linksachter op de Bosuil. Antwerp is tot een akkoord gekomen met het Amerikaanse Colorado Rapids omtrent de overgang van Sam Vines. Als de 22-jarige linksachter slaagt voor zijn medische testen, ligt voor hem een driejarig contract met optie op nog een jaar klaar op de Bosuil. Vines was de voorbije weken met de VS aan de slag op de Gold Cup, het Noord- en Centraal-Amerikaans landenkampioenschap. Hij vierde als invaller mee de toernooiwinst tegen Mexico na verlengingen (1-0).

06:53 06 uur 53. KV Mechelen stalt Wernersson in Noorwegen met aankoopoptie. VIctor Wernersson wordt door KV Mechelen uitgeleend aan de Noorse club Stabaek met een optie om hem daarna aan te kopen. De 26-jarige linksachter arriveerde in september 2020 in België, maar kwam niet verder dan 8 competitiematchen en een duel in de Beker van België.

20:33 20 uur 33. KV Mechelen stalt 5 jonkies bij Helmond Sport. KV Mechelen laat enkele talenten rijpen bij zusterclub Helmond Sport in de Nederlandse 2e klasse.



Het gaat om aanvaller Gaetan Bosiers (22), middenvelders Jules Houttequiet (18) en Jarno Lion (20), doelman Maxime De Bie (20) en rechtsback Ilias Breugelmans (20).

18:16 18 uur 16. Standard-aanvaller trekt naar Moeskroen. Moeskroen heeft zich versterkt met de jonge Standard-aanvaller Adrien Giunta (20). Afgelopen seizoen kroonde hij zich nog tot topschutter bij de beloften van de Rouches. Giunta tekende een contract van 2 seizoenen bij Moeskroen. Hij zal in Henegouwen de concurrentie moeten aangaan met onder meer de ervaren Harlem "Bison" Gnohéré.