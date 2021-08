Transfers JPL/1B: Standard stuurt overbodige Eden Shamir terug naar Israël

22:56 22 uur 56. Standard laat Shamir gaan. De Israëlische middenvelder Eden Shamir (26) komt komend seizoen uit voor Maccabi Tel Aviv. Bij Standard kon Shamir nooit een onuitwisbare indruk maken, hij verloor intussen ook de concurrentiestrijd van onder meer Raskin, Bastien en Cimirot. Maccabi Tel Aviv huurt Shamir voor een jaar met een aankoopoptie. . Standard laat Shamir gaan De Israëlische middenvelder Eden Shamir (26) komt komend seizoen uit voor Maccabi Tel Aviv. Bij Standard kon Shamir nooit een onuitwisbare indruk maken, hij verloor intussen ook de concurrentiestrijd van onder meer Raskin, Bastien en Cimirot. Maccabi Tel Aviv huurt Shamir voor een jaar met een aankoopoptie.

21:07 21 uur 07. Georgische creativiteit voor OHL. OH Leuven heeft er met de Georgiër Levan Shengelia (25) een nieuwe flankaanvaller bij. De 10-voudige international speelde de voorbije seizoenen in Turkije bij Konyaspor, in de voorbije jaargang was hij een vaste basisspeler en zorgde hij voor 5 doelpunten en 4 assists. Belgisch voetbal is geen nieuwe uitdaging voor Shengelia want tussen 2015 en 2018 stond hij ook al onder contract bij Tubeke. In de tweede klasse speelde hij toen over de volledige periode samen 40 wedstrijden.

17:05 17 uur 05. Kortrijk stuurt Mujakic naar Beveren. De 23-jarige Bosniër Nihad Mujakic gaat aan de slag in 1B bij Waasland-Beveren. De centrale verdediger kwam niet in de plannen van Luka Elsner voor bij Kortrijk en speelde ook niet mee in de eerste competitiewedstrijden. Kortrijk plukte Mujakic in januari 2019 nog voor meer dan 1 miljoen euro weg bij FK Sarajevo, maar in Zuid-West-Vlaanderen wist hij nooit een basisplaats af te dwingen.

15:17 15 uur 17. Duplus van OHL naar Moeskroen in 1B. Moeskroen heeft zijn ploeg versterkt met Frederic Duplus, die vrij was na zijn passage bij Oud-Heverlee Leuven. De Franse verdediger heeft een contract voor twee seizoenen ondertekend met een optie voor nog een seizoen. Het contract van de 31-jarige Duplus werd niet verlengd bij OHL, waar hij sinds 2018 speelde. "Dankzij zijn ervaring, vooral in 1B (119 gespeelde wedstrijden), zal de voormalige OHL- en Antwerp-speler in staat zijn om de jongere spelers in de ploeg bij te staan, maar ook om zijn metier te gebruiken in moeilijke momenten", schrijft Excel in een verklaring.

12:17 12 uur 17. Jupiler Pro League Beerschot haalt Schotse doelpuntenmachine in huis

11:18 11 uur 18. Makarenko naar Fehervar. Jevgen Makarenko zal niet meer terugkeren naar Anderlecht. De verdedigende middenvelder werd in 2018 overgenomen van Kortrijk, de club waar hij het afgelopen seizoen op huurbasis voor speelde. Bij Anderlecht was er geen toekomst meer voor de Oekraïner, bij Fehervar heeft hij die hopelijk wel. De drievoudige Hongaarse kampioen is ook de club van ex-Anderlecht-jeugdproduct Samy Bourard.

11:00 11 uur . Union huurt Japanse flankaanvaller van Brighton. Union heeft zich versterkt met de 24-jarige flankaanvaller Kaoru Mitoma. De Japanner komt over op huurbasis van Brighton and Hove Albion (zonder aankoopoptie). Mitoma geniet nu nog van een korte rustperiode na de Olympische Spelen en sluit binnenkort aan bij de manschappen van Felice Mazzu. Op de Spelen speelde Mitoma zich in de kijker met een goal in de kleine finale. Japan greep uiteindelijk wel naast het brons in die match.



Mitoma geniet nu nog van een korte rustperiode na de Olympische Spelen en sluit binnenkort aan bij de manschappen van Felice Mazzu. Op de Spelen speelde Mitoma zich in de kijker met een goal in de kleine finale. Japan greep uiteindelijk wel naast het brons in die match.

10:02 STVV stalt de Braziliaanse middenvelder Barboza in eigen land. 10 uur 02. STVV stalt de Braziliaanse middenvelder Barboza in eigen land

19:35 19 uur 35. Cercle huurt Welsh international Rabbi Matondo van Schalke. De 20-jarige aanvaller Rabbi Matondo wordt door Cercle Brugge voor een jaar gehuurd van de Duitse tweedeklasser Schalke 04. Matondo doorliep verschillende jeugdreeksen bij Manchester City, waarna Schalke hem in 2019 voor 9 miljoen euro naar Duitsland haalde. Cercle bedong ook een aankoopoptie voor de spits die al 8 keer uitkwam voor de Welshe nationale ploeg.

19:30 19 uur 30. Sturm Graz huurt Anderson Niangbo van AA Gent. De Ivooriaanse aanvaller Anderson Niangbo trekt tot het einde van het seizoen naar het Oostenrijkse Sturm Graz. De 21-jarige Niangbo kwam sinds zijn overstap naar de Ghelamco Arena niet verder dan 25 competitieduels, met daarin vier doelpunten en een assist. Gent haalde hem in de winter van vorig jaar weg bij RB Salzburg.

