Transfers JPL/1B: Standard leent aanvallende middenvelder van Juventus, Costa Ricaans international voor Lommel

17:33 17 uur 33. Lommel haalt Costa Ricaans international. 1B-club Lommel heeft zich versterkt met de 22-jarige winger Alonso Martinez. De Costa Ricaanse international van LD Alajuelense zette zijn handtekening onder een contract van 5 seizoenen, maar maakt pas in de winter de overstap naar België.

12:15 12 uur 15. 22-jarige Tunesiër naar Standard. Standard heeft zich versterkt met Hamza Rafia. De Rouches huren de 22-jarige Tunesiër voor een seizoen met aankoopoptie. Rafia genoot zijn opleiding bij Olympique Lyon waarna hij in 2019 tekende bij Juventus. Daar kwam hij vooral met de reserven in de Serie C in actie.

11:16 11 uur 16. Anderlecht verhuurt Timon Wellenreuther terug aan Willem II. Anderlecht-doelman Timon Wellenreuther komt dit seizoen op huurbasis uit voor Willem II. Het is voor de 25-jarige Duitser een terugkeer naar Tilburg. Hij speelde eerder al tussen 2017 en 2020 bij Willem II. Anderlecht plukte hem er vorige zomer weg. Wellenreuther kwam vorig seizoen bij Anderlecht, mede door de blessure van eerste doelman Hendrik Van Crombrugge, tot 23 wedstrijden. Er bleven echter altijd twijfels rond zijn capaciteiten hangen. In de play-offs koos coach Vincent Kompany voor de Nederlander Bart Verbruggen als eerste doelman. Dit seizoen was hij in de rangorde van doelmannen gezakt naar de vierde plaats na het herstel van Van Crombrugge en de komst van Colin Coosemans. Wellenreuther kwam eerder in zijn carrière in eigen land uit voor Karlsruher SC en Schalke 04 en in Spanje voor RCD Mallorca.

21:34 KVO heeft middenvelder Vincent Koziello (25) vastgelegd voor drie seizoenen plus optie. De middenvelder heeft ervaring in de Franse en Duitse eerste klasse (Nice en Keulen) en speelde in de (voorrondes) Champions League en de Europa League. "Dit is een toptransfer", zegt Gauthier Ganaye.

12:50 12 uur 50. Gaëtan Hendrickx verlaat Charleroi voor Deinze in 1B. Gaëtan Hendrickx vertrekt bij Charleroi en heeft een contract voor twee seizoenen, met optie op nog een extra seizoen, ondertekend bij 1B-club Deinze. De 26-jarige Hendrickx speelde sinds 2016 voor de Carolo's en kwam in die periode in 101 wedstrijden (4 goals) in actie. Afgelopen voorjaar werd hij al voor een half seizoen uitgeleend aan Kortrijk. Deinze speelde vrijdag op de openingsmatch van 1B 1-1 gelijk tegen Lierse Kempenzonen.

10:57 10 uur 57. Familie Mmaee heeft er een profvoetballer bij. Standard heeft de 17-jarige Camil Mmaee een profcontract gegeven. Camil is de jongere broer van profvoetballers Samy en Ryan Mmaee, die nu bij Ferencvaros in Hongarije spelen.



Camil Mmaee speelt al sinds 2013 voor de jeugdploegen van Standard. De spits heeft de dubbele nationaliteit, Belgisch-Marokkaans, en werd al opgeroepen voor de Marokkaanse jeugdelftallen. Ook zijn broers kozen voor Marokko.

21:02 21 uur 02. Cercle huurt spits van Europa League-winnaar Villareal. Cercle Brugge heeft zijn vervanger voor de vertrokken Ike Ugbo beet. De Vereniging huurt aanvaller Alex Millàn (21) van Europa League-winnaar Villareal en bedong ook een aankoopoptie in de deal.



Als kapitein van de B-ploeg scoorde de Spaanse jeugdinternational afgelopen seizoen 13 goals in 41 wedstrijden.

18:39 18 uur 39. Moeskroen haalt defensieve ervaring met Taravel. Royal Excel Moeskroen blijft zich roeren op de transfermarkt. Vandaag maakte de 1B-club de komst van centrale verdediger Jérémy Taravel bekend.



De Fransman zag zijn contract bij Cercle Brugge deze zomer niet verlengd worden en moest op zoek naar een nieuwe club.



Taravel die meer dan 200 wedstrijden in de Jupiler Pro League op zijn teller heeft, tekende voor 1 seizoen met optie op een extra jaar.

18:33 18 uur 33. Westerlo huurt Van den Keybus voor 1 seizoen van Club Brugge. Thomas Van den Keybus (20) speelt tot het einde van het seizoen in 1B. Landskampioen Club Brugge verhuurt de jonge middenvelder voor 1 seizoen aan Westerlo.



Van den Keybus debuteerde een jaar geleden tegen Cercle Brugge en mocht nadien nog 4 keer opdraven in de hoofdmacht van de landskampioen.



Met Club NXT speelde hij vorig seizoen nog 18 matchen in 1B. Daarin was hij goed voor twee doelpunten en twee assists.

18:30 18 uur 30. Charleroi en Zajkov in onderling overleg uit elkaar. Sporting Charleroi en Gjoko Zajkov (26) hebben in onderling overleg het contract van de Noord-Macedonische verdediger ontbonden. Zajkov kwam in de zomer van 2015 op huurbasis over van Stade Rennais, een jaar later nam Charleroi hem definitief over. Hij kwam in totaal 38 keer uit voor de Carolo's.

13-08-2021 13-08-2021.