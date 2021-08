Club Brugge in "Groep des Doods" met Manchester City, PSG en RB Leipzig

19:27 19 uur 27.

19:26 19 uur 26. Jorginho is Speler van het Jaar. Om de loting helemaal af te sluiten is Jorginho verkozen tot Speler van het Jaar. Hij won vorig seizoen de Champions League met Chelsea en een paar weken daarna het EK met Italië. Bij de vrouwen is de award voor Barça-uitblinkster Alexia Putellas.



19:13 19 uur 13. Club loot loodzwaar. Club Brugge kent zijn tegenstanders: het speelt in de groepsfase van de Champions League tegen Manchester City, PSG en RB Leipzig. Loodzwaar dus!

19:07 19 uur 07. Pot 4! Wie loot Club Brugge? In Brugge gaan ze nu toch wat meer naar voren op hun stoel schuiven. Pot 4 komt eraan met ook nog AC Milan, Wolfsburg, Dinamo Kiev en Besiktas onder meer.

19:06 19 uur 06. Aanvallers van het Jaar: Haaland en Hermoso. Ook bij de Aanvallers van het jaar geen verrassingen: Erling Haaland was vorig seizoen de topschutter in de CL met tien goals voor Borussia Dortmund. Bij de vrouwen is de prijs voor Jennifer Hermoso, die hetzelfde deed bij latere winnaar FC Barcelona.

Bij de vrouwen is de prijs voor Jennifer Hermoso, die hetzelfde deed bij latere winnaar FC Barcelona.

19:01 19 uur 01. Zelfde groep als vorig jaar, sterke groep A. Ook de ploegen uit pot 3 hebben een plaatsje gekregen. Opvallend: groep D is voorlopig net hetzelfde als vorig seizoen. Ook toen keken Inter, Real en Sjachtar mekaar in de ogen in de groepsfase. A: Manchester City, PSG, RB Leipzig B: Atletico Madrid, Liverpool, Porto C: Sporting, Borussia Dortmund D: Inter, Real Madrid, Sjachtar E: Bayern München, FC Barcelona, Benfica F: Villarreal, Manchester United, Atalanta G: Lille, Sevilla, Salzburg H: Chelsea, Juventus, Zenit

A: Manchester City, PSG, RB Leipzig B: Atletico Madrid, Liverpool, Porto C: Sporting, Borussia Dortmund D: Inter, Real Madrid, Sjachtar E: Bayern München, FC Barcelona, Benfica F: Villarreal, Manchester United, Atalanta G: Lille, Sevilla, Salzburg

H: Chelsea, Juventus, Zenit

18:56 18 uur 56. Tijd voor pot 3! Het is bijna aan Club Brugge, maar eerst nog pot 3, met daarin onder meer Porto, Ajax, Benfica, Zenit en Atalanta.

18:55 18 uur 55. Middenvelders van het Jaar: Kanté en Putellas. Niet Kevin De Bruyne, maar wel N'Golo Kanté is de Middenvelder van het Jaar. Weinig verrassend, want hij won met Chelsea de CL. Bij de vrouwen is de award voor Alexia Putellas, die met Barcelona hetzelfde deed.

Bij de vrouwen is de award voor Alexia Putellas, die met Barcelona hetzelfde deed.

18:52 18 uur 52. Man.City-PSG, Inter-Real, Bayern-Barça. Na pot 2 zijn al een paar "Groepen des Doods" in de maak. Let vooral op groepen A, B, D, E en H. A: Manchester City, PSG B: Atletico Madrid, Liverpool C: Sporting, Borussia Dortmund D: Inter, Real Madrid E: Bayern München, FC Barcelona F: Villarreal, Manchester United G: Lille, Sevilla H: Chelsea, Juventus



A: Manchester City, PSG B: Atletico Madrid, Liverpool C: Sporting, Borussia Dortmund D: Inter, Real Madrid E: Bayern München, FC Barcelona F: Villarreal, Manchester United G: Lille, Sevilla

H: Chelsea, Juventus

18:45 18 uur 45. Wat een pot 2! Dan is het nu tijd voor pot 2 met enkel absolute kleppers: Manchester United, PSG, FC Barcelona, Real Madrid, Liverpool, Sevilla, Borussia Dortmund en Juventus.

18:44 18 uur 44. Verdediger van het Jaar: Dias en Paredes. De Verdedigers van het Jaar zijn Ruben Dias en Irene Paredes. Dias haalde de finale met City, Paredes schopte het met PSG tot in de halve finales, waarna ze verloor van FC Barcelona, de latere winnaar en haar huidige club.

18:38 18 uur 38. De 8 teams in pot 1 hebben allemaal een plaats gekregen. A: Manchester City B: Atletico Madrid C: Sporting D: Inter E: Bayern München F: Villarreal G: Lille H: Chelsea

A: Manchester City B: Atletico Madrid C: Sporting D: Inter E: Bayern München F: Villarreal G: Lille

H: Chelsea

18:37 18 uur 37. Als eerste komen de clubs uit pot 1 aan de beurt. Daar zitten in: Chelsea, Villarreal, Atletico Madrid, Manchester City, Inter, Bayern München, Lille en Sporting.

18:32 18 uur 32. De loting kan eindelijk beginnen! Alle clubs die zich geplaatst hebben voor de groepsfase worden voorgesteld. Sherrif Tiraspol krijgt een eervolle vermelding omdat zij er voor het eerst bij zijn in de Champions League. Lees meer over de club in het artikel hieronder.

Lees meer over de club in het artikel hieronder.

18:30 18 uur 30.

18:29 18 uur 29. Doelmannen van het Jaar: Mendy en Panos. Edouard Mendy en Sandra Panos zijn de volgende die een award in ontvangst mogen nemen. De sluitstukken van Chelsea en FC Barcelona wonnen vorig seizoen allebei de Champions League met hun club.

18:23 18 uur 23. De spelers die moeten helpen bij de loting zijn ondertussen op het podium gekomen. Branislav Ivanovic en Michael Essien, die in 2012 de CL wonnen met Chelsea, zijn vanavond de gelukkigen in Istanboel.

18:15 18 uur 15.