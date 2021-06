EK Kort: "Ruzie tussen Mbappé en Giroud is opgeblazen door de media"

13:58 13 uur 58. Benzema en Griezmann zijn fit. Didier Deschamps kan dinsdag in de eerste EK-wedstrijd van de Fransen tegen Duitsland rekenen op zijn topaanvallers Karim Benzema en Antoine Griezmann. Beide spelers misten de voorbije dagen enkele trainingen. Griezmann sukkelde met zijn linkerkuit, Benzema had een beenblessure. . Benzema en Griezmann zijn fit Didier Deschamps kan dinsdag in de eerste EK-wedstrijd van de Fransen tegen Duitsland rekenen op zijn topaanvallers Karim Benzema en Antoine Griezmann. Beide spelers misten de voorbije dagen enkele trainingen. Griezmann sukkelde met zijn linkerkuit, Benzema had een beenblessure.

13:57 13 uur 57. Ik ben beschikbaar. Sinds gisteren train ik opnieuw met de groep. Ik heb nergens nog pijn en heb de voorbije dagen indoor mijn conditie onderhouden. Ik heb eigenlijk geen seconde gevreesd dat ik niet in actie zou komen tijdens dit EK. Woensdag had ik veel pijn, maar het was maar een tik. Alles is verleden tijd nu. Karim Benzema

13:56 13 uur 56. "Ruzie Benzema-Mbappé opgeblazen". Didier Deschamps kreeg ook nog enkele vragen over het ruzietje tussen Kylian Mbappé en Olivier Giroud na de oefenmatch tegen Bulgarije. Giroud vond dat hij niet genoeg aangespeeld werd door Mbappé. "Dat is opgeblazen", zegt de Franse bondscoach. "De media proberen alles uit te vergroten. Echte aanvallers zoals Olivier vinden altijd dat ze te weinig ballen krijgen. Er is intern geen enkel probleem."



"Dat is opgeblazen", zegt de Franse bondscoach. "De media proberen alles uit te vergroten. Echte aanvallers zoals Olivier vinden altijd dat ze te weinig ballen krijgen. Er is intern geen enkel probleem."

11:54 11 uur 54. Tv-regisseur pareert kritiek. De tv-regisseur van Denemarken-Finland heeft vandaag gereageerd op de kritiek aan zijn adres. De Fransman Jean-Jacques Amselm gaat er niet mee akkoord dat de beelden die werden uitgezonden na de hartstilstand van Christian Eriksen "ongepast" waren.

11:53 11 uur 53. We hebben het verdriet en de wanhoop van spelers, staf en supporters getoond. Het was zeker geen voyeurisme. Ik had net een gevoel van eenheid. De instructies van de UEFA waren duidelijk. We kregen te horen dat we geen close-up van Eriksen of van de hartmassage mochten tonen. Het was geen probleem om de emoties bij de mensen om hem heen te tonen. Franse tv-regisseur Jean-Jacques Amselm.

11:52 11 uur 52. "Geen slow motion". "We hebben ook geen slow motion van het moment getoond waarbij Eriksen viel", gaat Amselm verder. "Ik heb mijn team meteen de richtlijn gegeven om niet bij Eriksen te blijven. Met meer dan 30 camera's in het stadion hadden we hem van veel dichterbij kunnen tonen, maar dat is nooit gebeurd."



09:37 09 uur 37. Denemarken schort training en media-activiteiten op. De Deense nationale ploeg heeft - na het incident met Christian Eriksen - de voor zondag geplande training opgeschort. Ook alle media-activiteiten gaan niet door. De Deense federatie heeft de spelers van de nationale ploeg intussen psychologische hulp aangeboden. Ze zullen vandaag ook niet op het trainingsveld verschijnen of persactiviteiten doen. Eriksen heeft intussen ook contact gehad met zijn ploeg, Inter Milaan. De CEO van Inter, Giuseppe Marotta, verklaarde bij tv-zender Sky Sport alvast dat Eriksen enkele uren na het voorval een bericht heeft gepost in een chatgroep van Inter. "Het gaat veel beter met hem. Hij heeft de ploeg gerustgesteld en zei dat hij snel zal terugkeren", aldus Marotta. Donderdag spelen de Rode Duivels in Kopenhagen tegen Denemarken.

De Deense nationale ploeg heeft - na het incident met Christian Eriksen - de voor zondag geplande training opgeschort. Ook alle media-activiteiten gaan niet door.

De Deense federatie heeft de spelers van de nationale ploeg intussen psychologische hulp aangeboden. Ze zullen vandaag ook niet op het trainingsveld verschijnen of persactiviteiten doen.



Eriksen heeft intussen ook contact gehad met zijn ploeg, Inter Milaan. De CEO van Inter, Giuseppe Marotta, verklaarde bij tv-zender Sky Sport alvast dat Eriksen enkele uren na het voorval een bericht heeft gepost in een chatgroep van Inter. "Het gaat veel beter met hem. Hij heeft de ploeg gerustgesteld en zei dat hij snel zal terugkeren", aldus Marotta.

Donderdag spelen de Rode Duivels in Kopenhagen tegen Denemarken.