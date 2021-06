09:40

09 uur 40. Het EK van Luuk de Jong zit erop. Nederland zet het EK voort zonder Luuk de Jong. De 38-voudige international heeft dinsdag een knieblessure opgelopen en heeft het Nederlandse basiskamp verlaten. De spits van Sevilla was geen basisspeler in de groepsfase, maar viel in de eerste matchen in de slotfase in. Frank de Boer gaf in zijn voorhoede sowieso de voorkeur aan Wout Weghorst, Memphis Depay en Donyell Malen. .