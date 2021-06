EK Kort: Deense commentatoren gaan uit hun dak

14:15 14 uur 15. Deense commentatoren beleven de avond van hun leven bij de 4-1. Deense commentatoren beleven de avond van hun leven bij de 4-1

13:29 13 uur 29. De Jong valt uit op training Oranje. Luuk de Jong heeft op training met het Nederlandse elftal een blessure opgelopen. De spits van Sevilla kreeg tijdens een partijspel een tik op zijn linkerknie van Cody Gakpo. De Jong kon het veld zelf verlaten, een beetje strompelend. De Jong is bij Oranje geen basisspeler. In de EK-groepswedstrijden tegen Oekraïne (3-2) en Oostenrijk (2-0) kwam hij kort voor tijd als invaller in het veld. Maandag bleef De Jong in het laatste pouleduel met Noord-Macedonië (3-0) op de reservebank zitten.



13:23 13 uur 23. Merkel roept UEFA op tot verantwoordelijkheid over matchen in Londen. Duits bondskanselier Angela Merkel heeft de UEFA vandaag opgeroepen om zich verantwoordelijk te gedragen bij zijn plannen om de halve finales en finale in Londen in te richten. Merkel: "Ik wil geen volgepakte stadions zien in Engeland en steun alle maatregelen van de Britse regering om de nodige coronamaatregelen te versterken." Merkel sprak op een gezamenlijke persconferentie met Europese Commissie-voorzitter Ursula von der Leyen. De twee vrouwen zijn bezorgd over de deltavariant van het coronavirus, die aan een opmars bezig is in het VK. De UEFA wou meer volk in Wembley voor de halve finales en de finale, maar de Britse regering heeft de versoepelingen met een maand uitgesteld. Er lopen nu onderhandelingen met de UEFA en de regering over het aantal toeschouwers en de quarantainemaatregelen voor buitenlandse fans.

13:20 13 uur 20. Mount en Chilwell missen Tsjechie door quarantaine. De Engelse spelers Mason Mount en Ben Chilwell missen de EK-match van vanavond tegen Tsjechië. De 2 spelers van Chelsea blijven tot en met maandag in quarantaine, nadat ze na het duel met Schotland (0-0) nauw contact hadden met Billy Gilmour, hun ploeggenoot bij de Blues. Die leverde gisteren een positieve coronatest af. Bij de Three Lions was gisteren iedereen negatief, maar de 2 spelers werden toch afgezonderd van de rest van de selectie. Die quarantaineperiode loopt tot en met maandag, waardoor middenvelder Mount en linksachter Chilwell ook de achtste finale van Engeland dreigen te missen. Mount speelde tot dusver elke minuut op dit EK, Chilwell kwam nog niet in actie.

12:44 12 uur 44. Hummels en Gündogan trainen weer mee, Müller niet. De Duitse coach Joachim Löw verwelkomde daags voor de match tegen Hongarije Mats Hummels en Ilkay Gündogan weer op training. Thomas Müller ontbrak wel weer. Müller sukkelt met een lichte knieblessure en beperkte zich in het Adi-Dassler-Stadion in Herzogenaurach tot stabiliserende oefeningen en een korte loopsessie, samen met de eveneens geblesseerde Lukas Klostermann. Het lijkt zo onwaarschijnlijk dat de aanvaller van Bayern München inzetbaar zal zijn tegen de Hongaren. Bondscoach Joachim Löw zal vermoedelijk geen risico's nemen met Müller, zeker aangezien de opnieuw fitte Leon Goretzka klaarstaat om zijn plaats in te nemen. Hummels (knie) en Gündogan (kuit) lijken wel speelklaar te geraken voor het duel met Hongarije. Gisteren ontbraken ze nog op training. Duitsland heeft tegen Hongarije een punt nodig om zeker te zijn van kwalificatie voor de achtste finales. Bij een overwinning is de groepszege nog mogelijk.

12:02 12 uur 02. UEFA is niet van plan om Wembley halve finales en finale te ontnemen. De UEFA benadrukt dat er geen plannen zijn om het Londense Wembley de halve finales en finale van EURO 2020 te ontnemen. In Wembley worden tijdens de knock-outfase twee achtste finales, twee halve finales en de finale (op 11 juli) gespeeld. Vorige week pakte de Britse krant The Times uit met dreigementen van UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin om de halve finales en de finale van Londen naar de Hongaarse hoofdstad Boedapest te verhuizen. Reden: de uitgestelde versoepeling van de quarantaineregels door de Britse regering. In het Verenigd Koninkrijk is er voor inkomende reizigers immers een quarantaineplicht van 10 dagen van kracht en de huidige coronacijfers lijken niet meteen versoepelingen toe te laten. Er heerst grote bezorgdheid in het VK over het stijgend aantal besmettingen met de zogenaamde deltavariant, die afkomstig is uit India. Maandag werden 10.633 positieve testen genoteerd. De Italiaanse eerste minister Mario Draghi riep recent op om de prestigieuze wedstrijden elders te laten plaatsvinden, daarbij stelde hij Rome voor als alternatief. De UEFA blijft er echter van overtuigd dat de halve finales en finale in Wembley zullen gespeeld worden. "De UEFA, de Engelse voetbalbond (FA) en de Engelse autoriteiten werken nauw samen om de halve finales en finale in Wembley te laten plaatsvinden. Er zijn geen plannen om het stadion te wijzigen voor die wedstrijden", zei een woordvoerder van de UEFA.

