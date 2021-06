Blog: De Duivels trainen donderdag niet in München: "Geen pottenkijkers"

19:49 19 uur 49. EK-dorpen in Vlaanderen zijn nu al op veel plaatsen volzet. EK-dorpen in Vlaanderen zijn nu al op veel plaatsen volzet

Van Gucht: "Rode Duivels willen de tegenstander geen informatie geven"

Rode Duivels gebruiken rustdag om te herstellen

Programma woensdag 30 juni. - 16.30 uur: persconferentie met Youri Tielemans en Dries Mertens - 17.30 uur: training (eerste kwartier open)

- 17.30 uur: training (eerste kwartier open)

17:45 17 uur 45. Wat als De Bruyne en Hazard het niet halen? "Als De Bruyne en Hazard fit zijn, zou ik hen vrijdag allebei opstellen. Als Hazard niet fit is, zou ik Carrasco zetten. Carrasco is niet gelukkig en Martinez kan hem gelukkig maken, zeker op die linkerkant", zegt Eddy Snelders. "Als De Bruyne het niet haalt, is het een ander paar mouwen. Kies je dan voor een flankspeler genre Mertens of Doku? Of ga je je middenveld wat meer stofferen en Dendoncker naast Witsel zetten, zodat Tielemans wat kan opschuiven in een vrijere rol? Ik zou voor die laatste optie gaan met een versterkt middenveld." . Wat als De Bruyne en Hazard het niet halen? "Als De Bruyne en Hazard fit zijn, zou ik hen vrijdag allebei opstellen. Als Hazard niet fit is, zou ik Carrasco zetten. Carrasco is niet gelukkig en Martinez kan hem gelukkig maken, zeker op die linkerkant", zegt Eddy Snelders.



"Als De Bruyne het niet haalt, is het een ander paar mouwen. Kies je dan voor een flankspeler genre Mertens of Doku? Of ga je je middenveld wat meer stofferen en Dendoncker naast Witsel zetten, zodat Tielemans wat kan opschuiven in een vrijere rol? Ik zou voor die laatste optie gaan met een versterkt middenveld."





Snelders: "Goed om hier te blijven"

Het is een goed idee om zo lang mogelijk in Tubize te blijven. Hier trainen in een goeie accommodatie zonder pottenkijkers, dan de bus op naar Charleroi en een uurtje vliegen naar München. Wat De Bruyne en Hazard betreft, denk ik dat Martinez nu al weet of ze zullen kunnen spelen of niet. Analist Eddy Snelders

17:37 17 uur 37. Geen training in München. Roberto Martinez zal donderdag, een dag voor de kwartfinale tegen Italië, niet in München trainen. De bondscoach opteert voor een laatste training in Tubize. Pas daarna vliegt de selectie naar München. Op die manier kan Martinez mogelijk stokken in de wielen van de pottenkijkers steken en moet hij over de revalidatie van Kevin De Bruyne en Eden Hazard niet in zijn kaarten laten kijken. . Geen training in München Roberto Martinez zal donderdag, een dag voor de kwartfinale tegen Italië, niet in München trainen. De bondscoach opteert voor een laatste training in Tubize. Pas daarna vliegt de selectie naar München.



Op die manier kan Martinez mogelijk stokken in de wielen van de pottenkijkers steken en moet hij over de revalidatie van Kevin De Bruyne en Eden Hazard niet in zijn kaarten laten kijken.

Einde open kwartier De eerste 15 minuten van de training zitten erop. De livestream wordt uitgeschakeld.

12 + 3 We zien in het openingskwartier 12 veldspelers trainen: Carrasco, Mertens, Dendoncker, Trossard, Batshuayi, Denayer, Boyata, Chadli, Doku, Vanaken, Benteke en Praet. De keepers Courtois, Sels en Kaminski warmen zich apart op.

Eden Hazard slaat voor de training een praatje met de bondscoach:

Bekijk de persconferentie met Mat Sels

Einde persbabbels De persconferenties zitten erop. Om 16 uur gaat de training van start. Het eerste kwartier kunt u hier bekijken.

Er is geen leedvermaak in onze groep tegenover de Fransen die uitgeschakeld zijn. Wij moeten naar onszelf kijken. Misschien hadden we in een eventuele halve finale wel liever tegen Frankrijk gespeeld, maar het is nu zo. Grote ploegen worden ook wel eens uitgeschakeld, in één wedstrijd kan er veel gebeuren. Matz Sels