Thorgan Hazard: "Eden stond al om 8.30 uur te trainen, hij voelt zich beter"

"We hopen natuurlijk allemaal dat hij Italië haalt en op zijn elan van Portugal kan doorgaan. Misschien lukt dat wel met ons medisch departement, een van de beste ter wereld. Maar als Eden het niet haalt, zal iemand anders opstaan om zijn rol over te nemen."

"Eden is sowieso een belangrijke figuur in onze ploeg. Hij vraagt de bal, kan rust brengen en iets creëren. Tegen Portugal was hij goed. Hij ging de duels zonder schrik aan en vocht voor elke bal."

"Eden wil er heel graag bij zijn vrijdag. Hij wil de ploeg helpen en beslissend zijn. Hij doet er alles aan om de match te halen. Morgen of ten laatste vrijdag weten we meer over zijn speelkansen", zei Thorgan.

"Eden voelt zich al wat beter na zijn hamstringblessure. Om 8.30 uur is hij vanochtend al begonnen met zijn oefeningen in de gymzaal, samen met de medische staf."

De pers legde de vraag over Eden vanmiddag op een persbabbel voor aan zijn broer Thorgan. Zonder al te diep op de zaak in te gaan, bleek Thorgan vrij optimistisch.

Eén van de grote kwesties richting "onze" kwartfinale tegen Italië komende vrijdag is uiteraard of Kevin De Bruyne en Eden Hazard fit geraken.

"Mooiste doelpunt in mijn carrière"

Het ging op het persmoment met Thorgan Hazard niet alleen over zijn broer, Thorgan kreeg ook een aantal vragen over zichzelf voorgeschoteld.

Om te beginnen natuurlijk over zijn fabelachtig doelpunt tegen Portugal in de 1/8e finales.

"Het overkomt me niet veel, maar ditmaal was ik de matchwinnaar. Ik heb tegen de Portugezen mijn kans gewaagd met dat schot en het is er mooi ingegaan."

"Het is het mooiste doelpunt van mijn carrière. De doelman dacht dat ik de bal in de andere hoek zou mikken, zoveel te beter voor ons. Ik heb de goal intussen al een paar keer herbekeken."

"Ik heb veel berichtjes gekregen en besef dat ik veel mensen gelukkig gemaakt heb. Dat doet deugd en maakt me trots."

Vrijdag wacht met Italië een volgende taaie brok. Thorgan Hazard weet dat het voetballend beter zal moeten, want dat de strijd en passie niet elke keer zullen volstaan voor de overwinning.

"We hebben afgezien tegen Portugal, de Italianen hebben afgezien tegen Oostenrijk. Misschien is het een voordeel in de kwartfinales dat wij geen verlengingen hebben moeten spelen en Italië wel. We gaan wel meer kansen moeten creëren dan tegen Portugal."



"Italië heeft indruk gemaakt in de groepsfase. Tegen Oostenrijk hadden ze het moeilijker, maar je mag Oostenrijk ook niet onderschatten. De Italianen hebben nu wel 31 keer na elkaar niet verloren. Het is een mooie uitdaging voor ons om een einde aan die reeks te maken."