Transfernieuws: Racing Genk verhuurt Zinho Gano aan KV Kortrijk

11:33 11 uur 33. Genk verhuurt overbodige Gano aan Kortrijk. KV Kortrijk huurt spits Zinho Gano tot het einde van het seizoen van Racing Genk. Dat maakten beide clubs bekend. Gano maakte in het voorjaar van 2019 deel uit van de kampioenenploeg. Vorig seizoen verhuurde Genk de aanvaller aan Antwerp. Sinds zijn terugkeer deze zomer trainde hij met de B-kern. De 27-jarige Gano is met Kortrijk al aan zijn achtste Belgische profclub toe. In het Guldensporenstadion moet hij het vertrek van Ilombe Mboyo (naar STVV) opvangen.

Gano maakte in het voorjaar van 2019 deel uit van de kampioenenploeg. Vorig seizoen verhuurde Genk de aanvaller aan Antwerp. Sinds zijn terugkeer deze zomer trainde hij met de B-kern.

De 27-jarige Gano is met Kortrijk al aan zijn achtste Belgische profclub toe. In het Guldensporenstadion moet hij het vertrek van Ilombe Mboyo (naar STVV) opvangen.

11:32 11 uur 32. Aanvaller Zinho Gano in het shirt van RC Genk.

26-01-2021 26-01-2021.

16:10 16 uur 10. Mats Møller Daehli van Genk naar Nürnberg. De Duitse tweedeklasser Nürnberg is de nieuwe bestemming van de Deense middenvelder Mats Møller Daehli. Die werd vorige zomer overgenomen van St. Pauli, maar hij viel bij geen enkele trainer in Genk in de smaak. In iets meer dan een jaar speelde hij 8 keer en scoorde 1 goal. Nürnberg neemt Møller Daehli alvast over tot het einde van het seizoen, maar het bedong ook een aankoopoptie. De Deen ligt nog onder contract tot 2023 bij Genk.

Nürnberg neemt Møller Daehli alvast over tot het einde van het seizoen, maar het bedong ook een aankoopoptie. De Deen ligt nog onder contract tot 2023 bij Genk.

09:06 09 uur 06. Anderlecht vindt tijdelijke oplossing voor Sanneh in Denemarken. Anderlecht heeft zijn pakket met inkomende transfers vermoedelijk volledig uitgepakt, maar enkele spelers mogen nog andere oorden opzoeken. Bubacarr Sanneh was een van die "probleemgevallen" en de verdediger uit Gambia wordt naar Denemarken gestuurd. De situatie van de 26-jarige verdediger zit al een tijdje muurvast. Sanneh werd in de zomer van 2018 door de toenmalige sportieve cel onder leiding van Luc Devroe weggeplukt bij FC Midtjylland. Zijn prijskaartje van 8 miljoen euro kon hij nooit rechtvaardigen. Sanneh werd al eens uitgeleend aan Göztepe en KV Oostende, nu gaat de verdediger weer voetballen in Denemarken. Hij wordt tot het einde van het seizoen uitgeleend aan Aarhus, de huidige nummer 3 in de Deense competitie.

De situatie van de 26-jarige verdediger zit al een tijdje muurvast. Sanneh werd in de zomer van 2018 door de toenmalige sportieve cel onder leiding van Luc Devroe weggeplukt bij FC Midtjylland. Zijn prijskaartje van 8 miljoen euro kon hij nooit rechtvaardigen.

Sanneh werd al eens uitgeleend aan Göztepe en KV Oostende, nu gaat de verdediger weer voetballen in Denemarken. Hij wordt tot het einde van het seizoen uitgeleend aan Aarhus, de huidige nummer 3 in de Deense competitie.

25-01-2021 25-01-2021.

11:34 11 uur 34. Charleroi verlost AA Gent van overbodige Botaka. Jordan Botaka maakt het seizoen vol bij Sporting Charleroi. De flankspeler kwam niet meer in de plannen van AA Gent-trainer Hein Vanhaezebrouck voor en wordt tot het einde van het seizoen uitgeleend. Charleroi bedong ook een aankoopoptie. Botaka werd pas vorige zomer door AA Gent overgenomen van STVV, maar echt uitblinken deed hij in Gent nooit. Hij kwam slechts 15 keer in actie en scoorde geen enkel doelpunt.

Botaka werd pas vorige zomer door AA Gent overgenomen van STVV, maar echt uitblinken deed hij in Gent nooit. Hij kwam slechts 15 keer in actie en scoorde geen enkel doelpunt.

