Club slaat dubbelslag: ervaring van Dirar en jeugdinternational Chong

Maar hij is niet de enige transfer die vandaag werd aangekondigd. Club deed er in een klap ook de 21-jarige Tahith Chong bij. De Nederlander is 21 en staat op de loonlijst van Manchester United. De flankaanvaller werd door de Engelse club eerder al uitgeleend aan Werder Bremen en nu komt hij ook tot het einde van het seizoen naar België.

Daarna vertrok hij naar AS Monaco en sinds 2017 speelt hij bij Fenerbahçe. Hoewel speelt, de laatste maanden krijgt hij er geen minuten meer en dus mocht hij weg. Dirar is intussen 34 en hij wordt door Club gehuurd tot het einde van het seizoen.

Nabil Dirar keert meer dan 8 jaar na zijn vertrek terug naar Club Brugge. De Marokkaanse-Belg speelde tussen 2008 en 2012 in het blauw-zwarte shirt. In 153 matchen was hij goed voor 19 doelpunten en 45 assists. In die periode speelde hij een seizoen samen met Philippe Clement.

"We zijn nog actief in drie competities en er komt een heel drukke periode aan. Dit zijn twee versterkingen die in principe snel inzetbaar zijn", vertelt trainer Philippe Clement over zijn nieuwkomers.



"Dirar kent het klappen van de zweep. Hij kan offensief en defensief op beide flanken uit de voeten. Hij gaf in gesprekken aan zeer gedreven te zijn, maar hij wil ook een rol spelen in het begeleiden van onze jonge spelers."



"Chong kan diepgang in ons spel brengen, ook zonder bal. Dat is iets wat ook Dennis en Diatta brachten. Ondanks de financieel moeilijke periode in deze coronacrisis zijn we nu denk ik voldoende gewapend."