Transfernieuws: Antwerp neemt afscheid van Rodrigues, nieuwe spits voor Gent

13:52

13 uur 52. Cercle laat Keniaan naar Turkije gaan. Cercle Brugge en Büyüksehir Belediye Erzurumspor hebben een overeenkomst over de definitieve overgang van middenvelder Johanna Omolo naar de Turkse club. De 31-jarige Keniaan voetbalde sinds 2017 voor groen-zwart. In totaal kwam Omolo 72 keer in actie voor Cercle. Mede door enkele blessures was de middenvelder dit seizoen geen basisspeler. In de Turkse hoogste klasse gaat hij nu op zoek naar meer speelminuten. Omolo was in België vooral actief bij teams in de lagere reeksen. Zijn eerste club in ons land was Wezet, waar hij in 2007 aan de slag ging. Nadien verdedigde de Keniaan nog de kleuren van Beerschot, Lommel en Antwerp, toen nog in de tweede klasse. .