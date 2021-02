Rakitic pijnigt ex-club Barcelona in Copa del Rey, nieuwe ontsnappingsact is nodig

22:55 22 uur 55. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1359620875486658570

22:52 22 uur 52. Sevilla zet Barcelona al met de rug tegen de muur. Sevilla trekt begin maart met een aardige bonus naar Camp Nou voor de return in de halve finales van de Copa del Rey. In eigen huis klopte het Barcelona met 2-0, de eerste nederlaag voor de Catalanen sinds de verloren Supercopa van 17 januari. Barça bakte er niet te veel van en keek halfweg de eerste helft tegen 1-0 aan na de openingstreffer van Kounde. Messi, vanavond wel aan de aftrap, kon zijn ploeg niet op sleeptouw nemen. 5 minuten voor tijd legde Rakitic tegen zijn ex-club de 2-0-eindstand vast. Moet Barcelona over de bekercompetitie al een kruis maken? Het heeft alleszins een nieuwe ontsnappingsact nodig. In deze Copa kroop het al meermaals door het oog van de naald. . Sevilla zet Barcelona al met de rug tegen de muur Sevilla trekt begin maart met een aardige bonus naar Camp Nou voor de return in de halve finales van de Copa del Rey. In eigen huis klopte het Barcelona met 2-0, de eerste nederlaag voor de Catalanen sinds de verloren Supercopa van 17 januari.

23:41 23 uur 41. Ook Athletic Bilbao kruipt door oog van de naald. Athletic Bilbao heeft zich als laatste club gekwalificeerd voor de halve finales. Het moest 120 minuten voetballen en penalty's overleven tegen Betis, maar vooral de manier waarop was spraakmakend. Betis had de zege binnen handbereik na de 1-0 van Juanmi in de 84e minuut. Pas diep in de extra tijd, in minuut 94 meer bepaald, maakte Raul Garcia gelijk. In de verlengingen scoorde niemand meer en dus moest een winnaar worden aangeduid met penalty's. Bij Bilbao bleef iedereen foutloos. Bij Betis misten Canales en doelpuntenmaker Juanmi. . Ook Athletic Bilbao kruipt door oog van de naald Athletic Bilbao heeft zich als laatste club gekwalificeerd voor de halve finales. Het moest 120 minuten voetballen en penalty's overleven tegen Betis, maar vooral de manier waarop was spraakmakend. Betis had de zege binnen handbereik na de 1-0 van Juanmi in de 84e minuut. Pas diep in de extra tijd, in minuut 94 meer bepaald, maakte Raul Garcia gelijk. In de verlengingen scoorde niemand meer en dus moest een winnaar worden aangeduid met penalty's. Bij Bilbao bleef iedereen foutloos. Bij Betis misten Canales en doelpuntenmaker Juanmi.

23:46 23 uur 46. Nieuwe remontada van Barcelona. De remontada van Barcelona tegen PSG in de Champions League valt natuurlijk niet te overtreffen, maar de ontsnappingsact die Barcelona tegen Granada opvoerde, mag er toch ook zijn. Granada leek bij een 2-0-voorsprong zeker van een stunt, maar Griezmann en Jordi Alba zorgden met 2 goals in het slot van de reguliere speeltijd toch nog voor verlengingen. Een klap die Granada niet meer te boven kwam, want Barça nam daarna vlot afstand. Eindstand: 3-5. . Nieuwe remontada van Barcelona De remontada van Barcelona tegen PSG in de Champions League valt natuurlijk niet te overtreffen, maar de ontsnappingsact die Barcelona tegen Granada opvoerde, mag er toch ook zijn.

21:39 Levante bereikt de halve finales na een goal van Roger in de extra tijd van de 2e verlenging: 1-0. 21 uur 39. Levante bereikt de halve finales na een goal van Roger in de extra tijd van de 2e verlenging: 1-0 Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1357064697065914368

23:06 Sevilla is de eerste halvefinalist. Tegen tweedeklasser Almeria werd het 0-1 na een goal van Ocampos na 67 minuten. 23 uur 06. Sevilla is de eerste halvefinalist. Tegen tweedeklasser Almeria werd het 0-1 na een goal van Ocampos na 67 minuten. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1356722221801238532

23:56 23 uur 56. Bilbao-helden wippen Real-killer voor KF-ticket. Bilbao heeft het laatste ticket voor de kwartfinale gepakt, maar het had de nodige moeite met derdeklasser Alcoyano (1-2), dat in de vorige ronde Real Madrid had gewipt. Kort voor de rust opende Alcoyano de score. Bij Bilbao stonden Villalibre en Williams evenwel weer op. Die 2 boden de Baskische ploeg 10 dagen geleden de Supercup aan ten koste van Barcelona (3-2). En ze scoorden vanavond ook elk 1 keer. Vrijdagmiddag wordt er geloot voor de kwartfinales. . Bilbao-helden wippen Real-killer voor KF-ticket Bilbao heeft het laatste ticket voor de kwartfinale gepakt, maar het had de nodige moeite met derdeklasser Alcoyano (1-2), dat in de vorige ronde Real Madrid had gewipt.

23:00 23 uur . Barcelona laat zich toch niet verrassen. Bijna sneuvelde met Barcelona een nieuwe topclub in het Spaanse bekertoernooi, want terwijl Barça vooral de kwaliteit van het doelkader testte wist tweedeklasser Vallecano wel te scoren, via Fran Garcia. Maar in de laatste 20 minuten brak de dam van Vallecano dan toch, eerst voor een goal van Messi en daarna voor De Jong. . Barcelona laat zich toch niet verrassen Bijna sneuvelde met Barcelona een nieuwe topclub in het Spaanse bekertoernooi, want terwijl Barça vooral de kwaliteit van het doelkader testte wist tweedeklasser Vallecano wel te scoren, via Fran Garcia.

21:25 21 uur 25. Sevilla maakt korte metten met Valencia. De nummer 4 uit La Liga, Sevilla, kwam in zijn 1/8e finale nooit in de problemen. Na 33 minuten had Luuk de Jong zijn ploeg in een zetel gezet met 2 goals. Rakitic maakte Valencia nog voor de rust monddood met een 3e goal. Valencia zal dus nog eventjes moeten wachten op een nieuwe bekerwinst. 2 jaar geleden versloeg het nog Barcelona in de finale van de Copa del Rey. De laatste bekerzege van Sevilla dateert al van 2010. . Sevilla maakt korte metten met Valencia De nummer 4 uit La Liga, Sevilla, kwam in zijn 1/8e finale nooit in de problemen. Na 33 minuten had Luuk de Jong zijn ploeg in een zetel gezet met 2 goals. Rakitic maakte Valencia nog voor de rust monddood met een 3e goal.

23:36 23 uur 36. Ene Real schakelt andere Real uit. Real Sociedad zal de beker dit jaar niet winnen. Het kwam op voorsprong via Oyarzabal, maar in het slot - toen beide teams nog met zijn tienen stonden - ging het fout. Canales dwong verlengingen af, waarin Borja Iglesias 2 keer scoorde. De ingevallen Januzaj deed dat ook nog, maar die goal werd geschrapt. . Ene Real schakelt andere Real uit Real Sociedad zal de beker dit jaar niet winnen. Het kwam op voorsprong via Oyarzabal, maar in het slot - toen beide teams nog met zijn tienen stonden - ging het fout. Canales dwong verlengingen af, waarin Borja Iglesias 2 keer scoorde. De ingevallen Januzaj deed dat ook nog, maar die goal werd geschrapt.

23:47 23 uur 47. Barcelona zwoegt bij Atletico-killer. Voor de korte trip naar Cornella, op een steenworp van Barcelona, kreeg onder meer Lionel Messi rust van trainer Ronald Koeman. Toch een klein risico van de Nederlander, want Cornella had in de vorige ronde zowaar Atletico Madrid uitgeschakeld. En ook tegen de streekrivaal deed de derdeklasser het opnieuw erg puik. Doelman Ramon Juan was de held van de avond door twee strafschoppen te stoppen. Tegen alle verwachtingen in dwong Cornella zo verlengingen af, maar daarin kon Barcelona dan toch het verschil maken. Dembélé en Braithwaite zorgden voor de verlossende goals. . Barcelona zwoegt bij Atletico-killer Voor de korte trip naar Cornella, op een steenworp van Barcelona, kreeg onder meer Lionel Messi rust van trainer Ronald Koeman. Toch een klein risico van de Nederlander, want Cornella had in de vorige ronde zowaar Atletico Madrid uitgeschakeld.

