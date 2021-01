Copa del Rey: na leider Atletico sneuvelt ook rode lantaarn bij derdeklasser

23:37 23 uur 37. Eibar kruipt door oog van de naald. Ook in de laatste bekermatch in de 2e ronde tussen een derdeklasser en een eersteklasser was er spanning. Er leek geen vuiltje aan de lucht voor Eibar, de 12e in de Primera Divison, dat 0-3 voorkwam. Maar Laguna, Mingo en Galvan zetten tussen de 73e en 79e minuut die scheve situatie helemaal recht: 3-3. In de 2e konden de bezoekers uit eerste klasse langs Enrich toch de kwalificatie veiligstellen. . Eibar kruipt door oog van de naald Ook in de laatste bekermatch in de 2e ronde tussen een derdeklasser en een eersteklasser was er spanning. Er leek geen vuiltje aan de lucht voor Eibar, de 12e in de Primera Divison, dat 0-3 voorkwam. Maar Laguna, Mingo en Galvan zetten tussen de 73e en 79e minuut die scheve situatie helemaal recht: 3-3. In de 2e konden de bezoekers uit eerste klasse langs Enrich toch de kwalificatie veiligstellen.

Ook rode lantaarn Huesca sneuvelt bij derdeklasser. Met Alcoyano heeft een 4e derdeklasser een eersteklasser gewipt in de 2e ronde van de Copa del Rey. Waar gisteren competitieleider Atletico Madrid sneuvelde op het veld van Cornella voor dé stunt, ging vandaag ook rode lantaarn Huesca met de billen bloot. In een felle bekermatch kwam de thuisploeg op voorsprong, maar maakte Huesca nog voor de rust gelijk. Iets voorbij het uur lieten de gastheren vanaf de stip een nieuwe voorsprong liggen. 5 minuten voor tijd was het toch raak, Huesca kon niet meer reageren.

In een felle bekermatch kwam de thuisploeg op voorsprong, maar maakte Huesca nog voor de rust gelijk. Iets voorbij het uur lieten de gastheren vanaf de stip een nieuwe voorsprong liggen. 5 minuten voor tijd was het toch raak, Huesca kon niet meer reageren.

Cadiz scoort alleen in penaltyreeks. Enkele derdeklassers stuntten al in de 2e ronde - met Cornella als beul van competitieleider Atletico Madrid op kop, maar Cadiz kon op de valreep die vernedering vermijden. Na 90 en 120 minuten op het veld van derdeklasser Pontevedra moesten penalty's beslissen: de nummer 10 van de Primera Division haalde het daarin met 4-5. Pontevedra miste de 10e en beslissende penalty.

Cornella zorgt voor bekermirakel. Derdeklasser Cornella heeft ongetwijfeld voor dé stunt van het Spaanse bekertoernooi gezorgd door Atletico Madrid, de leider in de Primera Division, uit te schakelen in de tweede ronde. Het enige doelpunt viel al na 7 minuten, via Adrian Jimenez, nota bene een speler die een paar jaar geleden nog in het 2e van Atletico voetbalde. Met onder meer Joao Felix, Saul, Vitolo en Correa (maar zonder Carrasco) speelde Atletico allerminst met een B-team, maar na de rode kaart voor debutant Ricard Sanchez werd het plots onmogelijk om de achterstand nog goed te maken.

Het enige doelpunt viel al na 7 minuten, via Adrian Jimenez, nota bene een speler die een paar jaar geleden nog in het 2e van Atletico voetbalde.

Met onder meer Joao Felix, Saul, Vitolo en Correa (maar zonder Carrasco) speelde Atletico allerminst met een B-team, maar na de rode kaart voor debutant Ricard Sanchez werd het plots onmogelijk om de achterstand nog goed te maken.

