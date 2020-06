Napoli zet Juventus met voetjes op de grond en wint Coppa Italia

De finale was een schoolvoorbeeld van voetbal op z’n Italiaans: een schaakspel. Hoe kon het ook anders in de Coppa Italia? Napoli was niet zo naiëf om met open vizier te strijden tegen Juventus. Trainer Gattuso had zijn spelers duidelijk opgedragen het collectief vast te zetten en dus moest ook spits Mertens heel vaak helemaal inzakken.

Mede daardoor was Mertens vrij onzichtbaar, behalve met kleine foutjes, waarvoor zijn trainer hem ongetwijfeld zal feliciteren na de match. Juventus begon goed en had twee enorme kansen. Niet toevallig telkens na defensieve blunders. Callejon speelde onoordeelkundig achteruit, maar Ronaldo schoot net iets minder precies dan anders. Meret redde goed.

Vlak voor de rust speelde Koulibaly desastreus in en weer bediende Dybala zijn Portugese aanvalspartner. Deze keer was Meret de held door razendsnel in de voeten van Ronaldo te duiken.

Langzaam kwam Napoli in het spel en kreeg het ook twee enorme kansen. Insigne krulde een vrije trap buiten het bereik van Buffon op de paal. Demme verraste zichzelf door helemaal door de Juve-defensie te dribbelen, maar

had de koelbloedigheid niet meer om van dichtbij Buffon te verslaan.



In de tweede helft werd het schaken nog intenser. Juve-trainer Sarri wou duidelijk niet deze wedstrijd verliezen tegen zijn ex-team en bouwde voorzichtigheid in, maar de match bleef vrij aantrekkelijk. Napoli was wel het enige team met kansen. En geen kleintjes. De vervanger van Mertens, Milik, had moeten scoren en dat gold nog meer voor invaller Elmas in de slotseconden.