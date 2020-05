KBVB-top: "Martinez is meer dan alleen maar onze bondscoach"

12:38 12 uur 38. Samen met mijn gezin ga ik deze contractverlenging vieren met een barbecue. Roberto Martinez. Samen met mijn gezin ga ik deze contractverlenging vieren met een barbecue. Roberto Martinez

12:35 12 uur 35. "Afkoopsom? Kan op elegante manier". Bondsvoorzitter Mehdi Bayat laat in het midden of Roberto Martinez een opstapclausule heeft als een Europese topclub op de deur komt kloppen. "Tot nog toe is dat altijd heel sereen verlopen. Ik ben ervan overtuigd dat zoiets op een elegante manier zou gebeuren", klinkt het. . "Afkoopsom? Kan op elegante manier" Bondsvoorzitter Mehdi Bayat laat in het midden of Roberto Martinez een opstapclausule heeft als een Europese topclub op de deur komt kloppen. "Tot nog toe is dat altijd heel sereen verlopen. Ik ben ervan overtuigd dat zoiets op een elegante manier zou gebeuren", klinkt het.

12:33 12 uur 33. De voetbalwereld wordt hard getroffen door de coronacrisis, maar toch waren er redenen genoeg om Martinez' contract te verlengen. Voor de crisis hadden we onze inkomsten al fors verhoogd, onder meer door het mediacontract. De Rode Duivels spelen een belangrijke rol in het herstel na de crisis. CEO Peter Bossaert. De voetbalwereld wordt hard getroffen door de coronacrisis, maar toch waren er redenen genoeg om Martinez' contract te verlengen. Voor de crisis hadden we onze inkomsten al fors verhoogd, onder meer door het mediacontract. De Rode Duivels spelen een belangrijke rol in het herstel na de crisis. CEO Peter Bossaert

12:31 12 uur 31. We zijn heel trots. Met Roberto Martinez kunnen we onze ambities najagen. Hij is meer dan alleen maar onze bondscoach en stoomt het Belgische voetbal ook klaar voor de toekomst. Bondsvoorzitter Mehdi Bayat. We zijn heel trots. Met Roberto Martinez kunnen we onze ambities najagen. Hij is meer dan alleen maar onze bondscoach en stoomt het Belgische voetbal ook klaar voor de toekomst. Bondsvoorzitter Mehdi Bayat

12:29 12 uur 29. Op dit moment zullen er geen wijzigingen zijn in de technische staf. We zijn daar heel tevreden over. Roberto Martinez. Op dit moment zullen er geen wijzigingen zijn in de technische staf. We zijn daar heel tevreden over. Roberto Martinez

12:22 12 uur 22. Op korte termijn zoeken we ook iemand die Roberto Martinez kan assisteren als technisch directeur en die over een tweetal jaar de fakkel kan overnemen. CEO Peter Bossaert. Op korte termijn zoeken we ook iemand die Roberto Martinez kan assisteren als technisch directeur en die over een tweetal jaar de fakkel kan overnemen. CEO Peter Bossaert

12:21 12 uur 21. Roberto Martinez is een fantastische coach met dito resultaten. Deze generatie moet bijgestaan worden door een topcoach van het niveau dat ze gewoon zijn. We hebben nooit het gevoel gehad dat we niet zouden doorgaan met elkaar. De coronacrisis heeft alles even on hold gezet, maar daarna was alles snel in kannen en kruiken. CEO Peter Bossaert. Roberto Martinez is een fantastische coach met dito resultaten. Deze generatie moet bijgestaan worden door een topcoach van het niveau dat ze gewoon zijn. We hebben nooit het gevoel gehad dat we niet zouden doorgaan met elkaar. De coronacrisis heeft alles even on hold gezet, maar daarna was alles snel in kannen en kruiken. CEO Peter Bossaert

12:15 12 uur 15. Ik geloof dat deze generatie Rode Duivels de volgende generaties zal inspireren als coaches en daarbij wil ik nauw betrokken zijn. Roberto Martinez. Ik geloof dat deze generatie Rode Duivels de volgende generaties zal inspireren als coaches en daarbij wil ik nauw betrokken zijn. Roberto Martinez