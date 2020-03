Ook Bilbao stoot door: 1e volledig Baskische bekerfinale in bijna 100 jaar

23:23 23 uur 23. Bilbao houdt Granada uit de finale. Granada is op een zucht van de Spaanse bekerfinale gestrand, want de 1-0-nederlaag uit de heenmatch werd door kopbalgoals van Carlos Fernandez en German Sanchez goedgemaakt. Maar in de 81e minuut flikte Yuri Berchiche het toch met een grondscherend schot. Bilbao houdt Granada uit de finale Granada is op een zucht van de Spaanse bekerfinale gestrand, want de 1-0-nederlaag uit de heenmatch werd door kopbalgoals van Carlos Fernandez en German Sanchez goedgemaakt. Maar in de 81e minuut flikte Yuri Berchiche het toch met een grondscherend schot.

23:23 23 uur 23. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

05-03-2020 05-03-2020.

23:28 23 uur 28. Sociedad naar de finale. Van 1988 was het geleden, maar Real Sociedad staat eindelijk nog eens in de finale van de Copa del Rey. De ploeg van Adnan Januzaj, die in de terugmatch van de halve finales de hele wedstrijd speelde, versloeg woensdagavond Mirandes met 1-0. Het had ook al de heenwedstrijd gewonnen met 2-1. In de finale wacht mogelijk een Baskische clash met Bilbao, dat donderdag Granada treft. Sociedad naar de finale Van 1988 was het geleden, maar Real Sociedad staat eindelijk nog eens in de finale van de Copa del Rey. De ploeg van Adnan Januzaj, die in de terugmatch van de halve finales de hele wedstrijd speelde, versloeg woensdagavond Mirandes met 1-0. Het had ook al de heenwedstrijd gewonnen met 2-1. In de finale wacht mogelijk een Baskische clash met Bilbao, dat donderdag Granada treft.

23:26 23 uur 26. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

04-03-2020 04-03-2020.

23:04 23 uur 04. Doet Mirandes het begin maart weer voor eigen volk? Na de heenmatchen in de halve finales van de Spaanse beker zijn we op weg naar een Baskische finale. Real Sociedad won zijn eerste onderonsje met stuntploeg en tweedeklasser Mirandes. Oyarzabal opende snel de score vanaf de stip, maar Aias maakte op slag van rust gelijk. Toch trok Sociedad nog met een voorsprong naar de kleedkamers: Odegaard was trefzeker. De 2-1 na 45 minuten stond ook na 90 minuten op het scorebord. Adnan Januzaj viel een kwartiertje voor tijd in, maar beseft dat het begin maart nog kan spoken in de return. . Doet Mirandes het begin maart weer voor eigen volk? Na de heenmatchen in de halve finales van de Spaanse beker zijn we op weg naar een Baskische finale. Real Sociedad won zijn eerste onderonsje met stuntploeg en tweedeklasser Mirandes. Oyarzabal opende snel de score vanaf de stip, maar Aias maakte op slag van rust gelijk. Toch trok Sociedad nog met een voorsprong naar de kleedkamers: Odegaard was trefzeker. De 2-1 na 45 minuten stond ook na 90 minuten op het scorebord. Adnan Januzaj viel een kwartiertje voor tijd in, maar beseft dat het begin maart nog kan spoken in de return.

23:03 23 uur 03. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

13-02-2020 13-02-2020.

23:20 23 uur 20. Bilbao laat na Granada nu al uit te tellen. Bilbao heeft een mooie stap gezet richting een eerste bekerfinale sinds 2015 en misschien wel een eerste bekerzege sinds 1984 (!), al heeft het zijn schaapjes nog niet op het droge, want één goaltje van aanvoerder Iker Muniain is een wat magere buffer. Bilbao kreeg nochtans kansen genoeg om Granada nu al uit te tellen. Bilbao laat na Granada nu al uit te tellen Bilbao heeft een mooie stap gezet richting een eerste bekerfinale sinds 2015 en misschien wel een eerste bekerzege sinds 1984 (!), al heeft het zijn schaapjes nog niet op het droge, want één goaltje van aanvoerder Iker Muniain is een wat magere buffer. Bilbao kreeg nochtans kansen genoeg om Granada nu al uit te tellen.

23:20 23 uur 20. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

12-02-2020 12-02-2020.

14:08 14 uur 08. Halve finales: Mirandes-Sociedad en Bilbao-Granada. Een dag na de verrassende uitschakeling van Real Madrid en Barcelona is in Madrid geloot voor de halve finales van de Copa del Rey. Revelatie Mirandes neemt het op tegen Real Sociedad, Athletic Bilboa kijkt Granada in de ogen. De heenwedstrijden van de halve finales staan op 12 februari op de planning, de returns volgen 4 maart. Halve finales: Mirandes-Sociedad en Bilbao-Granada Een dag na de verrassende uitschakeling van Real Madrid en Barcelona is in Madrid geloot voor de halve finales van de Copa del Rey. Revelatie Mirandes neemt het op tegen Real Sociedad, Athletic Bilboa kijkt Granada in de ogen. De heenwedstrijden van de halve finales staan op 12 februari op de planning, de returns volgen 4 maart.

07-02-2020 07-02-2020.